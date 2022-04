IN BEELD – Dirk Duval, Mieke & Francis Faber én Paul Bruna in De Kippe in Merkem

Het was een gezellige donderdagnamiddag in De Kippe in Merkem, waar een nieuwe matinee plaatsgreep in het bijzijn van enkele Vlaamse artiesten.

Dirk Duval uit Eeklo, Mieke & Francis Faber uit Passendale, én Paul Bruna uit Middelkerke waren van de partij om de aanwezigen op te fleuren met mooie muziek. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Benoit)