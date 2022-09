IN BEELD – Dave’s ‘Zalige Zondag’ lokt opnieuw veel volk naar Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Zondag was het terug heel druk in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke, waar David Callebert alias zanger Dave een nieuwe uitgave van zijn ‘Zalige Zondag’ voorstelde.

David zorgde dan ook weer voor een mooi programma. Hij opende zelf de show, waarna er optredens waren van Corina – jawel, al méér dan 30 jaar de vaste backing-vocal van Willy Sommers -, Paul Bruna, Gio Vano en Danny Diëgo. Iedereen vond het een geslaagde muzikale dag. (PADI – foto’s Daniël)