IN BEELD – Bandit én Herbert Verhaeghe schitteren in Salons Ter Velde in Zedelgem

Het was terug feest, muzikaal feest in Salons Ter Velde in Zedelgem.

Chef Benjamin zorgde opnieuw voor een heerlijk diner. Daarna mocht Bandit het muzikaal feest inzetten. De talrijk opgekomen fans genoten van zijn optreden. Na de pauze stond Herbert Verhaeghe in de spotligts. De door hem talrijk opgekomen fans werden goed verwend. Dit muzikale feest op vrijdagavond was meteen het begin van een mooi weekend. De volgende show vindt plaats op donderdag 12 mei om 12 uur met Herbert en Gino Verano. Reserveren kan in Salons Ter Velde in Zedelgem. (PADI – foto’s Daniël)