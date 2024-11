IN BEELD – 12 punten voor Shaggy, 10 punten voor Louis Philippson, 8 punten voor Emeli Sandé, 6 punten voor Dave Stewart… op ‘Night of the Proms 2024’

Zondagnamiddag werd ‘Night of the Proms 2024’ afgesloten in het Antwerpse Sportpaleis met een derde optreden in evenveel dagen tijd. Wij waren erbij op de première én we delen graag punten uit.

Voor iedereen zal het anders zijn, maar de meeste punten geven we aan Shaggy – wat ons betreft toch – en hij mocht gerust NOTP 2024 hebben afgesloten. Hij zorgde wel degelijk voor de meeste ambiance, de meeste sfeer, de meeste gezelligheid tijdens deze 39ste uitgave. En geef toe, NTOP mag toch worden afgesloten in stijl, voor een vol Sportpaleis dat recht staat? Nu stond om af te sluiten Dave Stewart met Eurythmics geprogrammeerd. Dat begon rustig en pas vanaf het derde nummer begon het publiek recht te staan. Het slot met ‘Sweet Dreams’ was wel mooi, maar bon… geef ons maar Shaggy als afsluiter.

Veel punten geven we ook aan pianovirtuoos Louis Philippson. Deze 20-jarige Duitser palmde het volledige Sportpaleis in. Ook zijn medley – bijgestaan door de backings en Fine Fleur – was zalig om te horen en om naar te kijken. Natuurlijk mogen we Emeli Sandé ook niet vergeten te vermelden. Zij bracht ‘Heaven’, ‘Roots’, en ‘Read All About It/Next To Me’ als songs, waarna ze ook nog eens een nummer ‘Beneath Your Beautiful’ zong, samen met Niels Destadsbader. Het publiek genoot ook wel van de twee songs ‘Verover Mij’ en ‘De Wereld Draait Voor Jou’ van Deerlijknaar Niels, maar in vergelijking met drie jaar geleden waren het in hetzelfde Sportpaleis nu niet allemaal Niels Destadsbader-fans die aanwezig waren. Het applaus was dan ook niet oorverdovend. En ochja, chapeau aan The Voice-winnares 2022 Louise Goedefroy. Ze deed dat voortreffelijk. Wil je in 2025 erbij zijn om de 40ste verjaardag te vieren? Dat kan! Nu kan je al tickets reserveren voor vrijdag 21 november, zaterdag 22 november en zondag 23 november; (PADI – foto’s OBI)