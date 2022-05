Herstelde Lisa del Bo stelt deze avond haar nieuwe album ‘Niet Alleen’ voor in de Sint-Pieterskerk in Kuurne

Deze avond kan je om 20 uur in de Sint-Pieterskerk in Kuurne terecht voor het eerste kennismakingsconcert van Lisa del Bo. Eind april bracht Lisa het album ’Niet Alleen’ uit als opvolger voor ‘Lisa Gelooft’ (2018).

Met haar eerste religieus geïnspireerde album verkocht de Limburgse artieste duizenden cd’s en kwamen er meer dan 15.000 mensen kijken naar haar 50 uitverkochte kerkconcerten. Samen met producer Filip Martens en een rits topmuzikanten nam Lisa 14 nieuwe nummers op. O..a. Helmut Lotti (Lord, I Need You), Jan De Vuyst en Bart Herman zorgden voor inspirerende liedjesteksten. Op het nieuwe album zingt Lisa ook een duet met Bart en haar zoon Eli. “’Stemmen van Hoop’, het ‘Pelgrimsgebed’, ‘Een stukje Hemel’, ‘Pie Jesu’ of de albumvoorloper ‘Maak me wakker’. Tijdens dit concert zing ik alle liedjes van het nieuwe album en uiteraard ben ik na afloop benieuwd naar de reacties van het publiek. Ik hoop dat het nieuwe repertoire in de smaak valt en dat de mensen vooral ook weer kracht, moed, energie, liefde, steun of wat dan ook ervaren in de liedjes en verhalen die ik deel”, zegt Lisa del Bo, die na haar ziekenhuisopname van vorige week weer helemaal hersteld en met volle energie op de podia staat. (PADI)

Meer info vind je op www.lisadelbo.be