Herman van Veen komt met ‘De Voorstelling’ naar Knokke, Roeselare, Ieper én Oostende

Januari is voor Herman van Veen geen maand om uit te rusten. Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari staat hij met zijn tournee ‘De Voorstelling’ in Cultuurcentrum ’t Schaliken in Herentals. Eén dag later is hij te gast in het Cultuurcentrum van Maasmechelen om dan op woensdagavond 11 januari op te treden in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke. Herman staat ook nog op het podium in Scherpenheuvel, Antwerpen, Hasselt, maar in januari eveneens in Roeselare (woensdag 25 en donderdag 26 januari om 20 uur in De Spil) en Ieper (vrijdag 27 en zaterdag 28 januari in Het Perron).

Er zijn ook nog optredens van ‘De Voorstelling’ in maart, namelijk op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in Capitole Gent, zaterdag 18 maart in Kursaal Oostende, zaterdag 25 en zondag 26 maart in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

© Maarten Ederveen

Van 5 januari tot en met 26 maart 2023 is Herman van Veen met zijn muzikanten, liedjes en verhalen op tournee in Vlaanderen met een nieuwe reeks voorstellingen. Hij komt er samen met zijn gezelschap, waaronder violiste-zangeres Jannemien Cnossen, bassist Kees Dijkstra en componist-gitarist Edith Leerkes ‘De Voorstelling’ spelen. Van zijn vorige tournee doorheen Vlaanderen in 2020 -met extra voorstellingen in 2022- genoten zowat 38.000 toeschouwers. Herman: “Ook al ben ik van gisteren, begrijp nog steeds wat ik bedoel. Zing het honderd uit, speel altijd wel viool, dans wat ik dansen kan ook al krijgt de tijd er vat op. Vertel over wat hetzelfde en hoe het vroeger anders werd. Het nieuwe gaat er nooit vanaf. Luister naar de stem van onze kleinzoon die me roept met de stem van mijn vader en naar de journalist die me vraagt: wat is het mooiste woord dat u ooit zong?Dacht alle liedjes af. Help? Jeminee? Rozemarijn? Knuffels? Jij? Ja? Neen? Ik wist het: Morgen! Morgen komen wij naar Vlaanderen met Kees Dijkstra en zijn contrabas, Jannemien Cnossen en haar viool en Edith Leerkes met haar bos gitaren. Hoop u daar weer te zien! Vrolijke groet.”

© mark uyl

En Herman over (West-)Vlaanderen: ““In 1965 speelden wij voor het eerst in Vlaanderen, dat was op het Humorfestival in Heist aan zee, ik was toen een jaar of twintig. In de krant stond de volgende dag ‘Herman van Veen een revelatie’. Wist niet wat dat was ‘een revelatie’. Heb toen mijn vader gebeld en het hem gevraagd. ‘Dat is dik in orde jongen’ antwoordde hij. Van Knokke-Heist naar Het Kamertoneel in Antwerpen. Van Antwerpen naar overal waar steden, dorpen, gehuchten zijn met kroegen, zalen, kerken, pleinen en tonelen om op te klauteren, het uit te zingen en te spelen. Meer dan een halve eeuw komen we met groot plezier en een koffer vol herinneringen naar België, waar ik naast het verhoog-geluk ook mijn vrouw vond. Weliswaar een Waalse. Ben verknocht aan uw zee, uw wind, uw duizend kleuren bier, uw steden, schilders, zangers, dichters, wonderlijke gasten. Verheug mij op ons weerzien! Verleden week vond ik tussen de kranten en de folders een brief zonder zegel, zonder stempel. “Lieve vriend, mocht je ooit om het even wat, ik zal thuis zijn”. Geen naam, geen straat, geen huisnummer of postcode. Alleen Tessenderlo Vlaanderen….”

Het palmares van Herman van Veen is heel uitgebreid. Recent bracht hij nog het inmiddels bestseller-boek en cd ‘Moeders’ uit. Ook zijn nieuwste cd ‘Herman van Veen 75 – Dat kun je wel zien – Live in Carré’ is nog altijd te koop aan de fanstand. (PADI)

Bestel je tickets veilig via het theater of www.hermanvanveen.com/speellijst.