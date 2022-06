Hans Peter Janssens brengt nieuw album ‘Le Temps Perdu’ uit

Op vrijdag 24 juni 2022 lanceert Hans Peter Janssens – geboren in Brugge – een nieuw album onder de titel “Le Temps Perdu”.

De internationaal gerenommeerde musical ster Hans Peter Janssens heeft altijd een sterke band met het Franse Chanson genre gevoeld. Het is dan ook niet voor niets dat de hoofdrollen waar hij z’n naam mee heeft vastgeklonken aan de Vlaamse, de Nederlandse, en de Britse musical scène die van de Phantom in de gelijknamige musical The Phantom of the Opera en Jean Valjean in Les Misérables zijn geweest. Voor de Vlaamse Bariton is er een directe link tussen de verhaalkracht van Gaston Leroux en Victor Hugo enerzijds, en de poëzie van Franstalige Chansonniers zoals Gainsbourg, Brel, Aznavour, Berger, Legrand, en zoveel andere zwaargewichten van het genre anderzijds. Le Temps Perdu is echter meer dan een hommage. Het is het verslag van een reis, een leven. Geen vreugde zonder droefheid, geen winnen zonder verliezen, en geen liefde – in welke vorm dan ook – zonder hartenbreuk.

Hans Peter werkte voor dit album samen met de Vlaamse Musical Director en producer Björn Dobbelaere. De twee hebben sinds 1996 zowel in België als op het Londense West End respectievelijk op de planken en in de orkestbak gestaan. De nadruk werd gelegd op een rode draad van melancholie met een warme glimlach. Er werd gekozen voor chansons die Hans Peter en zijn publiek nauw aan het hart liggen. Een moeilijke selectie, want de eerste schets had zo’n 300 titels in de lijst staan… (PADI)

Le Temps Perdu is vanaf 24 juni op alle digitale platforms beschikbaar