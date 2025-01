Hans Cools speelde niet één keer, maar drie keer in CC De Valkaart in Oostkamp: “Hij steekt er als comedian met kop en schouders bovenuit!”

Hans Cools – die geboren en getogen is in Lichtervelde – mag zich terecht een comedian noemen. Met een zo goed als uitverkochte tournee langs West-Vlaanderen sluit hij één van de laatste optredens af. Afgelopen zondag bracht Hans heel wat volk op de been in Oostkamp. Hij speelde er niet één, niet twee, maar drie shows.

Comedians zijn alom vertegenwoordigd in Vlaanderen. Als we even de kalender van Comedyshows.be erbij nemen, dan kunnen we iedere dag naar een comedian kijken op verschillende plaatsen. Zo deden we dat ook eens afgelopen zondag om 11 uur. Niet echt een gewoonte om een voorstelling te bekijken op zo’n uur, maar goed. Het was schitterend. Slim gezien van Hans Cools. Hij begon onmiddellijk z’n show met: ‘Jullie zijn de laatste die een ticket kochten, maar jullie krijgen wel de beste show te zien.’ Lijkt ergens wel logisch. Hans stond maar liefst drie keer (!!) in een uitverkochte CC De Valkaart in Oostkamp. Hij speelde om 11 uur, 15 uur en om 20 uur een voorstelling. Hans maakte de grap dat de voorstelling om 20 uur bijlange niet meer zo goed zou zijn omdat hij tegen die tijd versleten zou zijn.

In ‘Cools & Zonen’ neemt Hans ons mee in zijn nuchtere en soms absurdistische kijk op het dagelijks leven. Hij stelt vragen die je nooit eerder stelde, maar die je direct herkenbaar vindt. Waarom staat het geboortegewicht op een doopprentje, maar niet op een trouwuitnodiging? En hoe kan het dat mayonaise, met ingrediënten die gemiddeld een Nutriscore B hebben, toch uitkomt op een Nutriscore E zodra je ze mengt? Dit soort observaties tonen niet alleen zijn talent, maar ook zijn nuchtere blik op de wereld.

Wat Hans onderscheidt, is zijn down-to-earth humor, geworteld in zijn West-Vlaamse tongval. Afkomstig uit een middenstandersfamilie uit Lichtervelde, weet hij perfect hoe hij domme situaties naar het podium moet vertalen. Hij bewees dat comedy méér is dan ‘gewoon grappig zijn’. Hij combineert zijn eigen nonchalante stijl en een flinke dosis West-Vlaamse charme. In de loop der jaren zagen we heel wat comedians de revue passeren, maar Hans Cools steekt er – volgens ons – met kop en schouders bovenuit. Drie uitverkochte shows op één dag zijn geen toeval, maar een veelbelovende voorbode van wat nog komen gaat. Hans, we kunnen niet wachten op jouw volgende tournee! (PADI & Mervyn)

Vanavond staat Hans Cools voor de laatste keer met deze show op een podium, namelijk in het Concertgebouw in Brugge. Ook deze show is UITVERKOCHT!