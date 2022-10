Guy Neve heeft nieuw album ‘Mijn Ultieme Songs’ en staat heel vaak op het podium in West-Vlaanderen

Groot nieuws, want Guy Neve heeft een nieuw album ‘Mijn Ultieme Songs’. De zanger uit Alken, hét dorp van het lekkere bier Cristal, staat heel vaak op de affiche in West-Vlaanderen. Voor Guy is dat telkens een serieuze verplaatsing, maar dat vindt hij helemaal niet erg want in West-Vlaanderen optreden is puur genieten omdat het publiek zo dankbaar is en heel graag feest.

In 2019 bracht Guy een album uit. Recent kan je aan zijn fanstand het nieuwe album ‘Mijn Ultieme Songs’ aankopen. Een cd met allemaal covers, die tot stand kwam dankzij de medewerking van Dennie Damaro. “Inderdaad, dat is een samenwerking tussen Dennie Damaro en mezelf. Dennie doet veel producties. Door toevalligheden zijn we met elkaar aan de praat geraakt. Dennie heeft heel veel mooie opnames liggen. Hij stelde voor om meerdere songs in te zingen. Hij staat in voor de verdeling. Ik ben er heel blij mee. Ik kon mooie opnames maken, met dank aan zijn mooie collectie. Wat erop staat? ‘I Tomorrow Never Comes’, ‘Diana’, ‘Uberall Auf Der Welt’, ‘Vergeet Barbara’, ‘Hallelujah’, ‘You’ll Never Walk Alone’… Het zijn inderdaad allemaal covers. Ooit bracht ik een gloednieuwe song ‘Winter’ uit, maar van zo’n song liggen de mensen niet wakker. De mensen willen vooral erkenning en dus muziek die ze al kennen. Ook ik vind het spijtig dat ik geen nieuw nummer meer bij het grote publiek kan voorstellen, waardoor ik mij blijf focussen op covers maar wel covers waar ik 100% achter sta, doch steeds met een eigen interpretatie. Met die liedjes kan ik laten horen wie ik ben. Het is een cd met geen rode draad erin. Het zijn wel nummers die bij elkaar passen, songs die bij mijn stijl, leeftijd en stem passen, zoals een ‘John Denver Medley’. De mensen vragen daar wel eens naar en dus heb ik die erop gezet. Ook ‘Hallelujah’ is zo’n song. Daar heb ik een beetje een eigen versie van gemaakt. “She Believes In Me/Zij Gelooft In Mij’ is ook zo’n liedje, maar ik zette de versie van Kenny Rogers in ’t Engels erop. Sommige fans horen mij liever in het Engels dan in het Nederlands zingen. Dat komt door mijn croonerstem. Vandaar dat ik op deze cd een combinatie zette van Engelse en Nederlandse liedjes.”

Hoe gaat het anders met zanger Guy Neve?

Guy: “Goed, dankjewel! Een vorig muzikaal hoofdstuk liep door corona en andere omstandigheden anders af, maar dat heb ik naast mij neergelegd. Ik focus mij terug op de persoon Guy Neve, die heel wat fans heeft.”

Je woont in Alken op pakweg 220 kilometer van West-Vlaanderen en toch sta je hier vaak op affiches. Hoe komt dat?

Guy: “Ik zing niet voor het geld. Er is méér dan enkel geld in ’t leven. Wat telt is emotie! In West-Vlaanderen is het zo leuk optreden. Echt waar, ik heb hier al een trouw publiek opgebouwd.”

Guy staat vaak op een podium in West-Vlaanderen, zoals hier in Den Toerist in Meulebeke. © PADI/Daniël

Wat staat er in ’t najaar nog op je programma of in 2023?

Guy: “Op 19 februari geef ik mijn verjaardagshow in OC De Burggrave in Evergem, samen met m’n live-orkest. Verder nog wat promo voeren voor mijn cd. Ik blijf zingen en heb voor volgend jaar al veel optredens. Ondanks mijn leeftijd blijf ik verder werken aan m’n naambekendheid. Als ze Guy Neve zien, denken sommigen nog: wie is dat? Ik blijf mij echter keihard inzetten. Ik word geboekt om wat ik vocaal breng. Ik kan voor 1.000 mensen staan en het publiek entertainen. Weet je, ik ben de ontdekker van Dana Winner hé! En zie, die staat nu we in het Sportpaleis. Dat is inderdaad haar verdienste, maar zonder mij had ze nooit Dana Winner geweest. En ik zat hier niet zonder Luc Appermont. Je moet contacten hebben, goede contacten hebben en wat geluk hebben. Ik heb mijn leeftijd tegen hé. Ik ben blij dat Margriet Hermans ‘Zomerhit 2022’ won. Een bewijs dat onze leeftijd nog telt. Laat mij ook maar eens meedoen aan ‘Liefde Voor Muziek’. Ik kom eruit als winnaar en dat is geen pretentie, maar ik krijg die kans niet. Ik moet mij daarbij neerleggen…” (PADI)

Info: www.guyneve.be – Boekingen: 0475 38 47 18 – guy.neve@telenet.be – Op zaterdag 22 oktober is Guy Neve erbij tijdens ‘Dirk Duval Live in Concert/Ode aan Neil Diamond’ in zaal The Lounge, Kaaistraat 41 in Eeklo. Er zijn ook nog optredens van Tamara en Tom Davys. Toegang: 45 euro. Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 oktober is Guy te gast bij Madeliefje in zaal Den Toerist in Meulebeke. Op vrijdag 4 november staat Guy vanaf 20.30 uur op De Ommegang in Dadizele.