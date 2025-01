Gregory Langen uit Gullegem speelt één van de zes Angels in ‘Kinky Boots’: “De hoge stiletto’s vormen soms een extra uitdaging”

Van 17 tot 26 september kan je in Arenberg in Antwerpen gaan kijken naar ‘Kinky Boots. Deze musical, die talloze Tony Awards won, vertelt het inspirerende verhaal van Charlie en dragqueen Lola, die samen een schoenenfabriek nieuw leven inblazen. Bovendien schreef eighties icoon Cyndi Lauper de muziek voor deze musical. Eén van de zes Angels wordt gespeeld door Gregory Langen, afkomstig uit Gullegem.

Gregory (27) woont al vier jaar in Antwerpen, maar is inderdaad afkomstig uit Gullegem. In 2021 – in volle corona – studeerde hij af. “Voor mezelf was het dan niet makkelijk om van start te gaan in het werkveld”, bekent hij. In de voorbije jaren speelde hij al mee in diverse producties: De Spiekpietjesmusical: De Snoepjesdief (Danspietje) – Een Huid van Prikkeldraad (Vlaams Fruit – Joe) – Red Star Line (Studio100 -Ensemble) – Hou je van blauwe ogen? (Route 33 – Rachid) – Tabula Spectacula (The Dinner Experience – Move zanger) – Priscilla, Queen of the desert (InTeam Producties – Ensemble) – De Avonturen van Epke (Talevsion (- Tom) – Lelies (NDM Theaterproducties – Jean Bilodeau) – Droomopa (Vlaams Fruit – Omar) – Rent – (Deep Bridge -Ensemble + US Mark) – Het Geheim van te veel Torens (Deep Bridge – Rikkert Rik).

Wat is je inbreng in ‘Kinky Boots’?

Gregory: “Ik speel één van de zes Angels, dat zijn de dansers die Lola vergezellen tijdens haar optreden en haar drag queen-show.”

Een moeilijk opdracht?

Gregory: “De choreografieën zijn behoorlijk intens, vooral in combinatie met het zingen. Daarnaast vormen de hoge stiletto’s soms een extra uitdaging. Maar we hebben de afgelopen weken hard gerepeteerd en zijn er helemaal klaar voor! Momenteel zijn we aan het monteren in de Arenberg in Antwerpen, waar we ook gaan spelen.”

Waar zien we je nog na eind januari? Welke producties zijn er nog voorzien?

Gregory: “Na de laatste voorstelling van ‘Kinky Boots’ begin ik de dag erna als choreograaf bij Deep Bridge voor de voorstelling ‘Doornroosje’. Daarnaast ben ik actief met een schoolvoorstelling over pesten, genaamd ‘Een Huid van Prikkeldraad’, en zing ik mee in de dinner show ‘Tabula Spectacula’. Grote producties staan momenteel nog niet op de planning, maar in deze wereld kan alles snel veranderen!”

Gregory (midden) tussen twee medespelers. © PADI/Patje

Je hebt ook een eigen productiehuis, juist?

Gregory: “Op dit moment gaat veel van mijn tijd naar Hoogerop. Samen met Jens Broes ben ik oprichter van deze organisatie en we doen vrijwel alles zelf. Aanstaande zondag 19 januari starten we met de tweede lessenreeks van ons tweede jaar. Na de lessen op zondagochtend vertrekken we naar Antwerpen om te repeteren voor onze eerste productie, En ik dan?, die op 9 maart in première gaat in de Theatergarage. Deze voorstelling wordt geregisseerd door Julie Daems, met muziek gecomponeerd door Jens Broes. Jens speelt samen met Charlotte Boudry een van de hoofdrollen, terwijl ik zelf de productie voor mijn rekening neem. Dit is de eerste keer dat ik als producent aan de slag ga, wat behoorlijk spannend is! Gelukkig krijg ik voor bepaalde onderdelen hulp van Jens, en het Hoogerop-team, waaronder Lene Hechtermans en Stef Adams. Het produceren van een voorstelling brengt veel kosten met zich mee, meer dan veel mensen zich realiseren. Daarom organiseren we verschillende acties om onze droom waar te maken. Tickets voor En ik dan? kan je bestellen via onze website: www.hoogeropmusical.com/en-ik-dan. Naast onze lessenreeks en deze productie organiseren we ook musicalkampen. Vorige zomer hadden we ons eerste musicalkamp op de ‘Bonte Beestenboel’ in Wortel, en dit jaar breiden we uit. Naast het zomerkamp organiseren we nu ook een paaskamp, beide in de Hoge Rielen in Kasterlee. Bij beide kampen is er de mogelijkheid om te overnachten. We hebben enorm genoten van de ervaring en hadden nooit durven dromen dat het zo’n groot succes zou zijn.” (PADI)

Tickets ‘Kinky Boots’ via www.arenberg.be