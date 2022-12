Goed nieuws voor Deerlijkse Mauro Degroote: extra voorstelling ‘Charlie & The Chocolate Factory’

Op zaterdag 10 december mocht de 12-jarige Mauro Degroote uit Deerlijk zijn debuut maken op een groot podium. Sindsdien kruipt hij immers voor volle zalen in de rol van Charlie Bucket en gaat hij afwisselend met collega’s Senn Dauwe en Viktor Kryeziu regelmatig eens op bezoek in de chocoladefabriek van ‘Willy Wonka’ Nordin De Moor. Dat de acteurs het goed doen, konden we begin deze maand zelf vaststellen in Antwerpen, maar ook Vlaanderen blijkt dezelfde mening toegedaan. De verkoop loopt zelfs zo storm dat er een extra show werd toegevoegd aan de kalender.

Die show zal plaatsvinden op donderdag 5 januari om 14 uur. Producent Deep Bridge liet optekenen dat deze extra show echt wel noodzakelijk was, aangezien alle middagvoorstellingen volledig uitverkocht waren en de vraag naar tickets bleef toenemen. De productie zal nog tot en met 8 januari in de Antwerpse Stadsschouwburg staan en trekt nadien nog naar Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Na de voorstelling van zondag 29 januari sluiten de poorten van Willy Wonka’s chocoladefabriek dan onherroepelijk. Je hebt dus nog een kleine maand tijd om ons Deerlijks talent met je eigen ogen te zien schitteren aan de zijde van onder meer de Brugse Hans Peter Janssens en Sali Haidara. (PADI & Tom)

Tickets en info over ‘Charlie & The Chcolate Factory’ zijn te vinden viawww.deepbridge.be