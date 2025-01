Gio Vano uit Kortemark verrast opnieuw met een frisse, energieke track ‘Oeh La La’ van de hand van producer Jérémie Vrielynck

Gio Vano is terecht fier op zijn nieuwe single ‘Oeh La La’, een lied vol sprankelende vreugde en onweerstaanbare charme, een ode aan die ene blik die alles verandert. Het nummer is doordrenkt van ritme en een optimistische vibe, die je meteen in beweging brengt. Voor de opnames trok Gio Vano naar de studio in Geel van de nu al bekende producer Jérémie Vrielynck, afkomstig uit Deerlijk.

In ‘Oeh La La’ neemt Gio het publiek mee in een verhaal van pure betovering. Hij beschrijft het moment waarop alles stil lijkt te staan: “Ze stond daar, de pijn voorbij, en wees de weg naar de zon. Ze was oogverblindend, ik kreeg niets meer uit m’n mond.” Met deze woorden zet Gio het perfecte decor neer voor een lied dat zowel sprankelt als raakt. Het aanstekelijke refrein ‘Oeh la la, jij betovert mij’ is niet alleen een liefdesverklaring, maar ook een ritmische uitnodiging om te genieten van de kleine, magische momenten in het leven. De melodie, gedragen door een luchtige popbeat, maakt dit nummer een absolute earworm die je blijft neuriën. “De liefde kan je leven kleuren en muziek haalt het beste in mij naar boven,” vertelt Gio over de inspiratie achter het nummer.

‘Oeh La La’ is meer dan een single; het is een reminder om de schoonheid van het onverwachte te vieren. Gio Vano bewijst wederom zijn talent om emoties te vangen in een tijdloze melodie, terwijl hij je uitnodigt om het leven met een glimlach te omarmen. (PADI)

De nieuwe single “Oeh La La” is beschikbaar op alle grote muziekplatforms.