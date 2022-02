Gelauwerd St. Petersburg Festival Ballet strijkt met ‘Het Zwanenmeer’ neer in Kortrijk en Brugge

Op dinsdag 19 en woensdag 20 april 2022 kunnen fans van het klassieke ballet in West-Vlaanderen voluit genieten van balletklassieker ‘Het Zwanenmeer’, gebracht door het gelauwerde en internationaal geprezen St. Petersburg Festival Ballet. De 42 majestueuze dansers brengen op dinsdag 19 april in Schouwburg Kortrijk en woensdag 20 april 2022 in Concertgebouw Brugge, een ode aan de gratie, elegantie en schoonheid van het eeuwenoude en alom bekende balletstuk ‘Het Zwanenmeer’. De passie voor de dans wordt vertaald in kunstwerken van kostuums, een adembenemende choreografie en ontroerend mooie muziek van meesterlijk componist Tchaikovsky, live gebracht door het Baltic Festival Orchestra. Het St. Petersburg Festival Ballet neemt de toeschouwers mee naar de sprookjesachtige wereld van de onfortuinlijke Odette en haar prins Siegfried.

‘Het Zwanenmeer’, sinds jaar en dag een publiekstrekker en één van de meest bekende en geliefde balletstukken aller tijden, werd voor het eerst opgevoerd op 4 maart 1877 in Moskou. Ondanks dat vele gezelschappen het stuk licht anders opvoeren, wordt de choreografie – oorspronkelijk van Julius Reisinger – van Marius Petipa en Lev Ivanov nog het vaakst gedanst.

Het choreografisch en muzikaal hoogstaand ballet vertelt het verhaal van Odette, de prinses die door de vloek van de boze tovenaar in een zwaan is veranderd. Tijdens de jacht ziet prins Siegfried een verbazingwekkende zwaan. Hij schiet, maar de zwaan verandert in een mooie vrouw, Odette. Zij vertelt de prins dat zij een prinses is die in de ban is geraakt van een boze tovenaar. Overdag moet ze een zwaan zijn en zwemmen in een meer van tranen, ‘s nachts mag ze weer mens zijn. De betovering kan alleen verbroken worden als een prins haar eeuwige trouw belooft. Zij zegt tegen prins Siegfried dat als hij haar weigert, zij voor altijd een zwaan moet blijven. Prins Siegfried wordt verliefd op Odette, maar de slechte tovenaar heeft andere plannen. Het paar kan enkel geliefden zijn in het hiernamaals.

Een universeel verhaal over eeuwenoude onmogelijke liefde doet de gekwelde romantici in de zaal smelten voor Odette en Siegried. Voeg daaraan de adembenemende kunstwerken van kostuums, de betoverende muziek van Tchaikovky en het sublieme St. Petersburg Festival Ballet in combinatie met Baltic Festival Orchestra toe, en u krijgt hét succesrecept voor een legendarische voorstelling. (PADI)

Praktisch: Het Zwanenmeer’ – Dinsdag 19 april om 20 uur, Schouwburg Kortrijk. Tickets: www.schouwburgkortrijk.be – Woensdag 20 april om 20 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets: www.concertgebouw.be.