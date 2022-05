Extra show toegevoegd van #LikeMe in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Het immens populaire televisieprogramma #LikeMe komt in de zomer naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke op vrijdag 12 augustus en voegt nu ook op zaterdag 20 augustus een extra show toe. In het voorprogramma op beide data speelt de KetnetBand.

De combinatie van een stevig voorprogramma door de Ketnetband, gevolgd door een set van ruim één uur #LikeMe staat garant voor een perfecte familie uitstap aan zee. De jeugdreeks #LikeMe ging in 2019 op antenne en is sindsdien zowel bij jonge als oudere tv-kijkers een weergaloos succes. Vooral muziekliefhebbers smaken #LikeMe. In de uitzendingen krijgen bekende Belgische en Nederlandse klassiekers een eigentijdse muzikale make-over. ‘Vlaanderen m’n Land’, ‘Soldiers of Love’ en ‘Laat Ons Een Bloem’ haalden zelfs de Top 10 van de Vlaamse Ultratop 50. Met deze hits en een reeks nieuwe nummers uit het derde seizoen gaat #LikeMe in de zomer van 2022 op tour en maakt het op vrijdag 12 en zaterdag 20 augustus een stop in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. (PADI)

#LikeMe On Tour’ op vrijdag 12 augustus (laatste tickets) en zaterdag 20 augustus in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets aan 20, 25, 30 en 35 euro. Info en tickets: www.popuparena.be