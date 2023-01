Eva De Roovere brengt ‘Aan/Uit’ uit van haar nieuwe album ‘Hier en Nu’ én komt ook in onze provincie optreden

2022 was een fijn en druk jaar voor Eva De Roovere.. ze werd gekozen als Belgische ambassadrice voor Spotify’s wereldwijd EQUAL programma, dat streeft naar gelijkheid van vrouwen in de muziek industrie en de muziek van vrouwen wereldwijd promooot. Haar album “Hier & Nu” en bijhorende singles als ‘Stroom’ en ‘Spijt’ deden het erg goed, én er werd doorlopend opgetreden in België en Nederland.

Eva De Roovere is ongetwijfeld één van de meest creatieve en actieve artiesten in de Benelux. Als zangeres, songwriter en producer heeft ze de afgelopen twee decennia een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. De hitparades in België én Nederland vielen massaal voor haar nummer 1 hit, het licht erotische “Slaap lekker (Fantastig Toch) dat in originele versie en de remix van Diggy Dex samen meer dan 15 miljoen streams haalde en met goud en platina bekroond werd.

4 albums met Kadril, 2 met Oblomow, 2 albums met Gerry De Mol waaronder het zeer succesrijke “Kleine blote liedjes” en sinds haar solodebuut “De Jager” uit 2006, een handvol sterke platen onder eigen naam in het Nederlands en Engels waarvan “La Loba” uit 2019 de laatste was. Folk, wereldmuziek, luisterliedjes, pop, avontuurlijke collabs… De Roovere voelt er zich allemaal in thuis en weet telkens weer haar publiek te raken en mee te nemen in beklijvende verhalen.

Met “Hier en Nu” komt Eva De Roovere terug met een album vol onvervalste Nederlandstalige popsongs in een productie van Ken – Fatty K – Flamant en Wouter – Wowter – De Schutter. “Spijt” en “Stroom” de aanstekelijke singles uit deze gloednieuwe plaat, deden het alvast erg goed op de Radio en haalde de Vlaamse Top 20

Ook deze winter/voorjaar tourt ze nog volop met haar nieuwe album “Hier en Nu”, waaronder ook in West-Vlaanderen op 17 februari in OC d’Lefte in Deerlijk, op 25 maart in zaal Ridefort in Ruddervoorde/Oostkamp, op 21 april in Spikkerelle in Avelgem. (PADI)

Boekingen: www.rumoer.be / Griet@rumoer.be