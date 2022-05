Eric Marysse uit Oostende maakt onverwachte comeback met ‘Ik wil je niet verliezen’

Met zijn nieuwe single ‘Ik wil je niet verliezen’ komt Eric Marysse na 25 jaar gedwongen stilte, door ziekte, weer in de openbaarheid. Het nieuwe liedje werd geschreven door zijn vaste compagnon Ignace Baert uit Deerlijk en lag al die jaren noodgedwongen te wachten op een release. Eindelijk is het zover!

Erik heeft doorheen de vele jaren zowat alle watertjes doorzwommen in de showbizz. In 1967 ging hij van start als journalist bij het blad ‘Zondagmorgen’. Eén jaar later bracht hij zijn eerste single uit als zanger. Aansluitend richtte hij diverse eigen showbladen op, waaronder Hitorama, Popshop, Hitposter en Vedettenalbum. Tussendoor was hij ook actief als producer en manager van o.a. Ignace, William Rich en Mario Lan. Hij bleef ook zelf als zanger een hele reeks singles uitbrengen, die meermaals hoge noteringen behaalden in de Vlaamse hitlijsten.

Nu is Eric helemaal terug en wil hij zijn veel te vroeg afgesloten carrière nieuw leven inblazen, met de nieuwe single ‘Ik wil je niet verliezen’. De titel zegt duidelijk waarover het gaat! (PADI)

De single werd uitgebracht door D&V en voor streaming én download beschikbaar bij alle gekende portals.