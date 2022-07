Dogz Of Oz Tour’ van TOTO lokt méér dan 4.000 fans naar Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Na vier jaar wachten was TOTO eindelijk weer in België. Voor de liefhebbers van de betere popmuziek was het een feest die ze niet wilden missen. Maar liefst 4.400 enthousiaste fans wachten hun idolen op.

En of het loonde. De groep stelde hen zeker niet teleur met een twee uur durende show. Ze brachten al hun grootste hits. Songs zoals ‘Africa’, ‘Rosanna’, ‘Hold the Line’ werden luidkeels meegezongen. Op muzikaal gebied word deze zevenkoppige groep niet voor niets dan ook als een van de beste bestempeld. En dat is een titel die ze zeker niet hebben gesloten. Chapeau TOTO! En chapeau Gracia Live voor de organisatie! (PADI – foto’s Daniël)