Dertienjarige Chelsey Goegebeur uit Roeselare zingt ‘Een Ster’ met Stan Van Samang in De Spil in Roeselare

Toen Stan Van Samang in De Spil in Roeselare aan zijn bisnummers ging beginnen, zette een mevrouw een meisje links op het podium neer. Stan ging ernaar toe, sprak er even kort mee en stelde voor dat ze meeging naar de plaats waar hij zong.

“Ik zou graag ‘Een Ster’ horen”, zei dat meisje Chelsey, maar Stan zei dat hij eerst iets anders ging zingen en dus begon hij met ‘Scars’. En daarna zong hij – samen met Chelsey – het liedje ‘Een Ster’.

En Chelsey mocht naast Stan plaatsnemen. © PADI/Daniël

Of Chelsey al ooit op een podium stond of fan is van Stan Van Samang? “Mijn dochter zit in een rolwagen. Ze is dertien jaar en woont in Roeselare”, vertelt mama Katleen D’Hondt over haar dochter Chelsey Goegebeur. “Ik had die kaarten gekregen voor mijn verjaardag. Mijn man is niet zo’n fan en dus besloot mijn dochter van mee te gaan. Ze zingt in het koor Vox Musica in Roeselare. Ze stond nog nooit bij een artiest op een podium. Natuurlijk kent ze ‘Een Ster’. Het is mooi dat ze mocht meezingen”, besluit mama Katleen, die we op dat moment voor het podium toch wel een traantje zagen wegpinken. Eerst zat Stan, samen met Chelsey, achter zijn muziekinstrumenten. Daarna zette hij zich op zijn knieën en kwamen ze samen vooraan zitten op de rand van het podium. De gms-toestellen gingen aan, het publiek vond dat prachtig en trakteerde het tweetal op ’t einde met een staande ovatie. Voor Stan een mooi moment, maar voor Chelsey ongetwijfeld ook de avond van haar leven. (PADI)

Een mooi moment: Chelsey en Stan. © PADI/Daniël

