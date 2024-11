Dana Winner en DJ-duo 1984 werkten samen voor de single ‘Ding A Dong: “Twee werelden komen samen, maar we waren enthousiast”

Dana Winner werkte samen met het DJ-duo 1984 alias de DJ’s N8N en Nicolaz. Ze brachten de nieuwe single ‘Ding A Dong’ uit. Met dit nummer onderstreept Dana nogmaals haar muzikale veelzijdigheid. Die song was in 1975 de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival. De groep Teach-In won ermee en dit nummer blijft in trek.

Nicolaz was present op het persmoment en dus stelden we enkele vragen.

Hoe leerden jullie elkaar kennen en waarom die song?

Nicolaz: “Het is een nummer dat ik van jongsaf aan ken via mijn ouders. Samen met mijn partner Nathan zijn we met dat project naar Serge gestapt en begonnen we te brainstormen hoe we dit zouden aanpakken. We wilden een artieste erbij betrekken en zo kwamen we terecht bij Dana Winner.”

Kende je de muziek van Dana Winner?

Nicolaz: “Eerlijk, voor mij is Dana nog altijd ‘De Oude Man En De Zee (lacht). Ik zie dat lied nog voor mij toen ze het bracht tijdens ‘Tien Om Te Zien’ in de jaren negentig.”

Dana: “Dat lied bleef bij velen zo kleven, ondanks het feit dat ik nadien nog zoveel andere liedjes zong.”

Moest je lang nadenken om eens samen te werken?

Nicolaz: “Voor ons was ze de perfect vocal die zou passen bij het lied. Na de eerste tape merkten we dat de match perfect was. Het kon niet beter matchen. We moesten niet aftasten. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik Dana in het Engels hoorde zingen. Chapeau!”

Wat verwachten jullie van die nieuwe single?

Nicolaz: “Wat we verwachten? We blijven met onze voetjes op de grond, maar ik zie wel potentieel omdat het een nummer van Eurosong is geweest. We kunnen zowel onze doelgroep als die van Dana aanspreken en dat is een ruime groep.”

Dana: “Het is proeven. Vele mensen kennen het nummer en ik ben altijd grote fan geweest van Eurosong. Ik zette mij thuis neer in mijn studio en bekeek of dit liedje wel iets voor mij was. Het is belangrijk dat de muziek en de stem goed samenkomen. Dan ben ik naar Serge gegaan en we namen het in zijn studio op. Twee werelden komen samen, maar ze waren enthousiast. De match made in heaven zal moeten blijken of dat zo is. Het is in om zo’n dingen te doen. Het is een leuk nummer en het zit in het collectieve geheugen van de mensen.” (PADI)

DJ Nicolaz, Dana Winner en Kathy Poukens © PADI/Patje

De single ‘Ding A Dong’ is te downloaden via alle grote streamingplaforms.