‘Crystal’ of een ‘circus op ijs’ van Cirque du Soleil: gezien door onze ogen, maar ook jij moét dat gezien hebben!

Cirque du Soleil is met hun shows een begrip geworden in de wereld van entertainment. Als hun 42ste show naar België komt weet men: dit is een show die je gezien moet hebben. De creatieve mensen achter deze wereldwijde organisatie moeten gedacht hebben: laten we eens ons publiek iets speciaals aanbieden, namelijk een acrobatische show op ijs. Het klinkt gek: een circus op ijs.

Laat je niet misleiden door het woord ‘circus’ want dat is dit gezelschap al lang niet meer. Hun belevenis biedt meer dan dat, ze laten zich dan ook omringen met uiterst professionele acrobaten, waaronder twee Belgische meisjes die al naam maakten in de sportwereld namelijk Camille van Betsbrugge en Amber van Wijk uit Antwerpen. Het spektakel van de verschillende disciplines zoals synchroon schaatsen, freestyle schaatsen en extreme schaatsen wordt ingeweven in een show met livemuziek en prachtige lichteffecten. Dat is iets nieuws, daarom alleen al heel erg de moeite om te gaan kijken.

© Cirque Du Soleil

Het verhaal van ‘Crystal’ gaat over een jonge vrouw die haar creativiteit niet kwijt kan. Ze voelt zich onbegrepen in haar leven, mede door haar ouders die enkel oog hebben voor hun tv. Op een avond wanneer ze op het bevroren meer loopt zakt ze door het ijs en komt ze terecht in een omgekeerde cartoonwereld. De creativiteit die ze niet kwijt kan in de echte wereld wordt haar daar wel aangereikt. Haar schaduwbeeld moedigt haar aan om zich volledig te laten ontplooien. Ze herontdekt zichzelf door haar spiegelbeeld, leert haar verlegenheid los te laten en te durven. Zo kan ze terug naar de realiteit, als een sterke, creatieve vrouw.

© Cirque Du Soleil

Alle emoties worden ervaren doorheen de verschillende acts. In de ene act word je gegrepen door de acrobatie, in een andere act romantisch geraakt door de koppels figuurschaatsers. Samen met licht en muziek word je meegenomen in het verhaal van haar ontplooiing. Dat uit zich bijzonder emotioneel in een act met het hoofdpersonage (Crystal( en een jonge aanbidder die aan twee touwen hoog in de lucht liefdevol reikt naar haar met acrobatie. Het paar voert een betoverende pas de deux uit met aerial straps/schaatsen die de grenzen tussen ijs en lucht doet vervagen. Verwondering, respect en romantiek overheersen in de arena, heel mooie choreografie…het publiek zucht een “wauw” in de tribune. De razendsnelle schaatsers over hoge hellingen en rampen zorgen dan weer voor een spectaculair showgehalte. Humor mag ook niet ontbreken, zeker niet als er ‘circus’ op de affiche staat. Dat wordt gebracht door ‘Crystal’ haar denkbeeldig vriendje: een clown….op schaatsen! Amber en Camille, de twee Belgische artiesten uit het team staan in voor het acrogym gedeelte op ijs en worden o.a.in de lucht gegooid om dan in handstand terecht te komen bovenop de handen van hun partner. Respect voor deze familie circusartiesten hoe ze dit creatief aangepakt hebben, bewondering voor de 49 artiesten in elk hun discipline, waardering voor het gehele plaatje. Wereldklasse! (PADI & Sandro)

Cirque Du Soleil © Sandro

‘Cirque du Soleil’ keert in 2023 terug naar België met zijn allereerste acrobatische show op het ijs: van 9 tot 12 februari 2023 in Paleis 12 in Brussel – van 17 tot 19 februari 2023 in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn nu te koop: www.cirquedusoleil.com/crystal