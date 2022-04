Clouseau stelt nieuw album ‘Jonge Wolven’ ook live voor in Oostende én Brugge

Wie dacht dat Koen en Kris na meer dan 37 jaar Clouseau wat gas zouden terugnemen, komt bedrogen uit: met ‘Jonge Wolven’ – meteen goed voor goud! – levert Clouseau zijn veertiende (!) Nederlandstalige studioalbum af. En de titel van het album geeft aan dat de mannen nog lang niet uitgezongen zijn. In de zomer en het najaar van 2022 stelt Clouseau ‘Jonge Wolven’ live voor tijdens een nieuwe tournee doorheen Vlaanderen en Nederland.

Vanaf 6 juli treedt Clouseau op in Tilburg, Utrecht en Amsterdam om dan op 6 september in Het Depot in Leuven te staan. Eén dag later zie je hen aan het werk in Kursaal Oostende. Op 13 september zijn ze te gast in de Capitole in Gent. Op 22 september staan ze in Nijmegem in Nederland. Drie dagen later in Groningen, eveneens in Nederland. Op 28 september zingen ze in het Trixxo Theater in Hasselt. Op 23 oktober is er een optreden voorzien in het BMCC in Brugge. Op 25 oktober staan ze in de Stadsschouwburg in Antwerpen en op 29 oktober sluiten ze hun reeks optredens af in de Brielpoort in Deinze. (PADI)

Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 22 april om 10 uur via Greenhouse Talent.