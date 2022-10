Charlotte Verduyn – afkomstig uit Brugge – speelt mee in ‘Red Star Line’: “Ik heb een fijne en uitdagende rol”

Vanaf 23 maart 2023 kan je in het Studio 100 Proximus Pop-Up Theater in Puurs terecht voor de spektakel-musical ‘Red Star Line’. De hoofdrollen worden gespeeld door Jelle Cleymans en Jonas Van Geel. Het jonge talent Charlotte Verduyn – afkomstig uit Brugge – zit ook bij de cast en speelt de rol van Louise, de dochter van Walter. De tweede rol van Louise werd toegekend aan Charlotte Boudry met eveneens West-Vlaamse roots. De rol van Walter wordt dan weer gespeeld door Peter Van den Begin en Peter Van de Velde.

Charlotte is afkomstig uit Brugge, waar ze nog heel wat familie heeft wonen. Ze keert er nog vaak terug. Tot haar achttiende levensjaar vertoefde ze in deze prachtige stad. Daarna studeerde ze één jaar aan de Kunsthumaniora in Brussel om nadien vier jaar musicaltheater te volgen in Nederland. Bij onze noorderburen stond ze op de planken in ‘Beauty & The Beast’. In Vlaanderen speelde ze al mee in de producties ‘Mozart’, ‘The Bodyguard’, ‘1830’, ‘Aladdin’. Ze trad ook al op als zangeres in de ‘Cooke & Verhulst-show. In het najaar is ze te zien in het tweede seizoen van de ‘James de Musical’ op tv. “Ik ben in iedere aflevering te zien. In de aflevering van Astrid Coppens speel ik de rol van Astrid Coppens en in De Planckaerts ben ik Christa Planckaert”, vertelt Charlotte, die in Antwerpen woont.

Charlotte Verduyn (links) en Charlotte Boudry. © PADI/Daniël

Wat vindt Charlotte van de nieuwe spektakel-musical ‘Red Star Line’? “Ik las al het script en ik ben er helemaal ondersteboven van. Studio 100 gaat sowieso nog een trapje hoger met deze productie dan 40-45 én Daens. Dat was al waanzinnig goed. Ik ben benieuwd hoe ze het nog naar een hoger level gaan tillen, maar ik heb er wel heel veel zin in. Of ik een moeilijke rol heb? Het is vooral een heel fijne en uitdagende rol. Ik zal veel repeteren. Ik zal er heel hard mijn best voor doen, zodanig dat ik met Louise een zeer sterke dame kan neerzetten.” (PADI)

Vanaf 23 maart 2023 in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info: www.redstarline.nu