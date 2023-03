Bart Herman viert op 15 oktober de 30ste verjaardag van ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal

Bart Herman – afkomstig uit Wevelgem – verzekerde zich van een plekje in het collectieve Vlaamse muziekgeheugen met zijn onverwoestbare klassieker ‘Ik Ga Dood Aan Jou’. De ondertussen gelauwerde singer-songwriter nam met deze single in 1993 deel aan Eurosong, de Vlaamse voorronde voor het Eurovisiesongfestival. Hij won niet, maar ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ werd een dikke hit, lanceerde zijn carrière definitief en groeide de voorbije drie decennia uit tot een absolute Vlaamse evergreen. Bart laat de 30ste verjaardag van deze single niet onopgemerkt voorbijgaan en viert deze met een uniek concert op zondagnamiddag 15 oktober 2023, om 16 uur in de prestigieuze Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Bart Herman en zijn vaste muzikanten blikken in dit jubileumconcert terug op dertig jaar muziek. Niet alleen zijn bekendste hits, maar ook minder bekende pareltjes uit het rijke repertoire van de taalvirtuoos passeren de revue. Na vele uitverkochte theatertournees, wordt dit het eerste concert van Bart Herman in de prachtige Koningin Elisabethzaal.

Samen met een Deense en een Italiaanse componist, en toneelschrijver Johan Boonen, componeerde Bart Herman (64) het nummer ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ waarmee hij dertig jaar geleden vierde werd in de finale van Eurosong. Met de tijdloze plakker, goed voor goud en een nummer één hit, brak Bart Herman in 1993 door bij het grote publiek. “Het is een ambachtslied dat gemaakt is met veel zorg, liefde en passie. We kregen destijds 12 punten van de vakjury, waardoor het liedje veel aandacht kreeg bij het publiek. Veel mensen herkennen zich nog steeds in de tekst: iemand die je plots verlaat en alleen maar een glas wijn achterlaat, met de lichten nog aan. Geef toe dat ‘iemand laten doodgaan aan iemand’ hard binnenkomt”, zegt Bart Herman.

Die 30ste verjaardag van ‘Ik Ga Dood Aan Jou’ is voor Bart Herman een ideale gelegenheid om het nummer nog eens de aandacht en extra glans te geven die het verdient. Niet in het minst met en tijdens het unieke concert dat hij op zondagnamiddag 15 oktober 2023 geeft in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. “’Dankzij dit liedje is mijn carrière in Vlaanderen echt vertrokken en dat vier ik met het publiek en mijn vaste muzikanten Mario Vermandel (contrabas), Dirk Naessens (viool) en Raf Helsen (drums). De band wordt voor dit jubileumconcert uitgebreid met gitarist David Piedfort, de blazerssectie van Yves Fernandez en Marc De Maeseneer (Lady Linn, Jan Jaap van der Wal), en één van ’s werelds beste pedal steel-spelers Peter de Smet. Naast uiteraard ‘Ik ga dood aan jou’, wordt het een optreden waarin niet alleen mijn grootste hits, zoals o.a. ‘Slaap mijn kind’, ‘Ogen van lood’, ‘Als je weer wakker wordt’ en ‘Bartje is een leuke naam’ voorbijkomen, maar ook verborgen pareltjes en liedjes die je terugvindt op één van de 14 studioalbums die ik ondertussen uitbracht.”

Bart Herman © PADI/Daniël

Na zijn talloze, uitverkochte theatertournees kijkt Bart Herman ontzettend hard uit naar het ’30 Jaar – Ik Ga Dood Aan Kou’-concert. “Voor mij geen Sportpaleis, maar wel de prachtige setting van de iconische Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op een zondagnamiddag, zodat iedereen de kans heeft om er vlot te geraken met de wagen, fiets, te voet of het openbaar vervoer. Het treinstation Antwerpen Centraal ligt letterlijk op wandelafstand. Iedereen die houdt van de muziek van Bart Herman, wil dit bijzondere concert niet missen denk ik.” (PADI)

‘Bart Herman, 30 Jaar Ik Ga Dood Aan Jou’, zondag 15 oktober 2023, 16u00, Koning Elisabethzaal, Antwerpen. Tickets kan je vanaf nu bestellen op www.ticketkopen.eu