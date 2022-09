Backstage Producties maakt cast ‘Moord op de Oriënt Express’ bekend in het stoomtreinmuseum van Maldegem

Het is zover: de namen zijn bekend van de cast ‘Moord op de Oriënt Express’. Backstage Producties stelde deze cast voor op het perron van de stoomtrein Maldegem-Eeklo. De aanwezige persmensen mochten eveneens plaatsnemen in het gezellige interieur van deze stoomtrein om een praatje te slaan met de cast. De absolute sterrencast voor deze productie bestaat uit Warre Borgmans, Barbara Sarafian, Ianthe Tavernier, Martijn Claes, Lennart Lemmens, Sid Van Oerle, Marilou Mermans, Jan Schepens, Vicky Florus en Pascal De Witte.

Op dinsdagvoormiddag 27 september maakte Backstage Producties de cast van ‘Moord op de Oriënt Express’ bekend. In het stoomtreinmuseum van Maldegem kwam het publiek te weten dat rasacteur Warre Borgmans de legendarische Poirot zal vertolken vanaf 18 november in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Barbara Sarafian, Ianthe Tavernier, Martijn Claes, Lennart Lemmens, Sid Van Oerle, Marilou Mermans, Jan Schepens, Vicky Florus en Pascal De Witte vervolledigen deze absolute sterrencast. Er ontbreekt nog één naam, deze wordt zo snel mogelijk bevestigd. De regie is in handen van Dirk Lavrysen. James Cooke, producent bij Backstage Producties blikt positief vooruit op deze voorstelling: “Deze cast blinkt uit in variatie en talent. Ik ben ervan overtuigd dat dit resulteert in een bijzonder spannende en mysterieuze voorstelling. Ik weet dat Warre Borgmans de uitdagende rol van Hercule Poirot op zijn eigen manier geloofwaardig zal vertolken met veel respect voor het kleurrijke, excentrieke personage dat met zoveel liefde door Agatha Christie werd neergepend.”

De cast, samen met James Cook. © PADI/OBI

De korte inhoud over de klassieker van Agatha Christie: Detective Hercule Poirot stapt aan boord van de luxueuze trein ‘The Oriënt Express’. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de trein overboekt blijkt te zijn. Merkwaardig, zeker te midden van het winterseizoen. Gelukkig kan Poirot rekenen op de hulp van zijn oude vriend en verantwoordelijke over de trein, Monsieur Bouc, om hem aan de laatste luxe-cabine te helpen. Aan boord ontmoet Poirot verschillende intrigerende personages waaronder een bejaarde Russische prinses, een Hongaarse gravin, een Schotse kolonel en een Amerikaanse zakenman genaamd Ratchett. Wanneer een sneeuwstorm ervoor zorgt dat de trein tijdelijk moet halt houden blijkt de dag nadien Ratchett vermoord te zijn. Uiteraard zijn alle ogen gericht op de legendarische detective Hercule Poirot om het mysterie op te lossen, aangezien de moordenaar zich onder de gasten moet begeven. Spoor na spoor wordt onderzocht, elk bewijsmateriaal grondig bestudeerd, maar slaagt Poirot erin om op 48 uur de zaak op te lossen… (PADI)

Het stoomtreinmuseum in Maldegem. © PADI/OBI

‘Moord op de Oriënt Express’, vanaf 18 november in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en informatie: https://www.backstage-producties.be/programma/moord-op-de-orient-express-de-klassieker-van-agatha-christie