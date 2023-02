‘Avengers: Power the Night’ is de eerste Marvel drone show in Disneyland Parijs

Disneyland Paris lanceerde de viering van de Grand Finale van zijn 30ste verjaardag, door zijn bezoekers Avengers: Power the Night te laten ontdekken, de allereerste Marvel drone show die dagelijks in een Disney Park wordt opgevoerd. Om deze Grand Finale te vieren, ontmoette Pharrell Williams fashionista Minnie met haar iriserende look. Aan het einde van de dag konden bezoekers met familie en vrienden vibreren, tijdens de gloednieuwe Marvel ervaring, Avengers: Power the Night, elke avond te ontdekken in het Walt Disney Studios® Park, tot 8 mei 2023.

Naast de recente openingen van Marvel Avengers Campus en het Disney Hotel New York® – The Art of Marvel, krijgen bezoekers nu nog een adembenemende Marvel ervaring aangeboden: Avengers: Power the Night. Deze gloednieuwe nachtelijke drone show zal de hemel nachtelijk verlichten in Walt Disney Studios Park® tot 8 mei 2023. Deze wereldwijde exclusiviteit binnen de Disney Parken over de hele wereld, de allereerste nachtelijke droneshow dagelijks uitgevoerd en gewijd aan Marvel Super Helden, combineert muziek, lichten, pyrotechnische effecten, videoprojecties en tot 500 drones die een verbazingwekkende reeks iconen vormen die de krachten van iconische Super Helden vertegenwoordigen, waaronder Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch en voor het eerst in Disneyland Paris, Shang-Chi.

Talloze Disneyland Paris Cast Members – waaronder showregisseurs, special effect designers, belichting en motion designers – hebben hun expertise en creativiteit gebundeld om deze exclusieve show te ontwikkelen, die een soundtrack bevat bestaande uit enkele van de meest iconische Marvel muziek die speciaal opnieuw zijn georkestreerd met een symfonieorkest bestaande uit meer dan 70 muzikanten in de beroemde Abbey Road Studios in Londen.

Om voortdurend de grenzen van innovatie te verleggen, beschikken de laser-videoprojectoren die voor deze show worden gebruikt over energiezuinige technologie en leveren ze beelden van hoge kwaliteit.

Deze show was weer een opportuniteit voor Disneyland Paris om samen te werken met de Europese leider in droneshows, het in Bordeaux gevestigde bedrijf Dronisos, die onlangs voor het tweede jaar op rij werden genoemd als de officiële technologieleverancier van het resort. Deze samenwerking heeft met name de weg vrijgemaakt voor de creatie van de nachtelijke drone-show Disney D-Light voor de 30e verjaardag van het resort, die sinds 6 maart 2022 elke avond bezoekers van alle leeftijden verblindt en zelfs werd uitgeroepen tot Best Live Entertainment 2022 tijdens de Park World Excellence Awards Ceremony die in september 2022 in Londen werd gehouden.

Met Marvel Avengers Campus, het Disney Hotel New York® – The Art of Marvel, en Avengers: Power the Night, is Disneyland Paris de ULTIEME bestemming in Europa geworden voor Marvel fans die willen genieten van een meeslepende ervaring naast hun favoriete Super Helden.

Avengers: Power the Night is slechts de eerste stap in de viering van de 30e verjaardag Grand Finale van Disneyland Paris. Veel ervaringen en nieuwigheden zullen geleidelijk het programma verrijken om deze ongelooflijke verjaardag in stijl te beëindigen: de terugkeer van Disney Dreams®!, de nieuwe originele show Pixar en nog veel meer. (PADI & Disney)