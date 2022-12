Auditie-oproep ‘Marie-Antoinette’ op zaterdag 21 januari in CC De Brouckère in Torhout

‘Kerstmagie’ is nog volop aan de gang in het Kasteel van Wijnendale, maar er wordt daar ook al uitgekeken naar de (na)zomer. Momenteel geven in het kasteel nog zo’n 60 acteurs het beste van zichzelf in ‘Kerstmagie op zijn Kop’ en dat is dan nog maar een voorbode voor wat er in september 2023 staat te gebeuren. Dan organiseert Historalia Productions voor het eerst een groots musicalspektakel aan het kasteel in Wijnendale: ‘Marie-Antoinette’, een herwerking van hun allereerste productie, speelt vanaf 7 september 2023 op het water van de slotgracht.

En zo’n groots spektakel heeft natuurlijk ook heel wat mensen op en naast het podium nodig. Daarom gaat Historalia nog op zoek naar lokaal talent voor enkele belangrijke rollen in de productie. Zo wordt er nog gezocht naar enkele kinderen die de pannen van het dak kunnen zingen en acteren om enkele belangrijke rollen in de voorstelling in te vullen. Ben je tussen de 8 en 15 jaar? Schrijf je dan snel in via marie-antoinette.live voor de audities op 21 januari in CC De Brouckère in Torhout. Maar ook volwassen mannen en vrouwen (alle leeftijden welkom!) worden nog gezocht om deel te nemen aan de productie. Ook zij kunnen zich inschrijven via de website van Marie-Antoinette.

‘Marie-Antoinette’ mikt op zo’n 30.000 toeschouwers en is de eerste productie van Historalia in West-Vlaanderen. De regie is in handen van Luc Stevens en de muziek werd geschreven door Sam Gevers. Voor kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele is het zijn eerste grote spektakel op het domein en daar is hij heel blij om. Hij is er dan ook van overtuigd dat het een fantastische ervaring zal zijn op een unieke locatie: “We zoeken nog heel wat acteurs, figuranten, dansers… zelf zing ik ook, maar ik moet eerst nog op auditie (lacht).” (PADI)