1 miljoenste bezoeker voor de succesmusicals in het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs

Na een gedwongen pauze van meer dan anderhalf jaar werden afgelopen zomer de voorstellingen van ‘Daens, de musical’ en de spektakel-musical ‘40-45’ terug hervat in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs.

Donderdagavond werd daar de 1 miljoenste bezoeker voor deze beide musicals gehuldigd. Deze musicals hebben samen een absolute mijlpaal bereikt in de Vlaamse musicalgeschiedenis. Eleija Wauters woont in Leest (Mechelen). Evi Goossens woont in Meise. Wat ze beiden vonden van de musical?: “Sprakeloos”, zeiden ze. Beiden hadden ook nooit verwacht dat ze de 1 miljoenste bezoekers waren. “Wat is de kans dat je dit meemaakt? Het was echt een superleuke ervaring.’ Vroeger bezocht Evi al eens 40-45. Ze vinden het concept zo leuk, omdat ze echt het gevoel hebben dat je er middenin zit. (PADI & Delphine)