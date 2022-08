Fanny Lecluyse en Stefaan Maene zijn meter en peter van Kopje Onder: Wie trekt baantjes voor het goede doel?

De Brugse reitjes en LAGO Kortrijk vormen volgende week zaterdag de decors voor een unieke zwembeleving. Je kan er samen met oud-zwemkampioenen Fanny Lecluyse en Stefaan Maene het water induiken én tegelijk kansarme jongeren mee aan het bewegen krijgen. “Elk kind moet de kans krijgen om te sporten”, zeggen de peter en meter van het hartverwarmende evenement Kopje Onder.

Het Streekfonds wil met Kopje Onder extra geld in het laatje brengen voor Een Hart voor West-Vlaanderen. Dat steunt initiatieven die kansarme en kanszoekende jongeren een duwtje in de rug geven. Op zaterdag 3 september zijn jong en oud welkom in Kortrijkse en Brugse wateren voor allerlei zwemprestaties: van watergewenning voor de allerkleinsten tot baantjes trekken voor volleerde zwemmers. Alle opbrengsten stromen integraal naar het goede doel. Meter en peter van het project zijn West-Vlaamse olympiërs op rust Fanny Lecluyse (30) en Stefaan Maene (50). “We hebben meteen ja gezegd toen de vraag kwam. Elk kind moet de kans krijgen om te sporten”, zeggen de zwemkampioenen.

Wie is Fanny Lecluyse? Fanny Lecluyse (30) werd geboren in Kortrijk en woont in Spiere-Helkijn. Ze won in de schoolslag liefst vier medailles op een EK, waaronder een gouden plak in 2015. Op het WK van 2018 behaalde ze de derde plaats. Lecluyse nam deel aan drie Olympische Spelen, waarbij ze in Tokio vorig jaar de finale van de 200 meter schoolslag zwom. Eind vorig jaar hing ze haar badmuts aan de haak en ging ze aan de slag als trainer in de Kortrijkse Zwemkring Spurs en als leerkracht lichamelijke opvoeding aan Athena Campus Pottelberg.

Arbeidersgezin

“Je kan een sport maar leren door het te doen. Het is belangrijk om kinderen te stimuleren en die mogelijkheden te bieden”, vindt Lecluyse, wiens zwemclub Kortrijkse Zwemkring Spurs mee het evenement organiseert. Maene knikt. “Het is heel jammer dat er anno 2022 nog altijd kinderen zijn die niet kunnen sporten wegens financiële beperkingen. Ik kom zelf uit een gewoon arbeidersgezin. Mijn ouders moesten goed nadenken over hun uitgaven. Dit is dus een fantastisch initiatief. Als ik er ook maar iets voor kan betekenen, dan wil ik dat doen. Wij behoren allebei tot het selecte clubje Belgische zwemmers die een olympische finale hebben gezwommen. Dan kun je een voorbeeld zijn voor anderen.”

Elk kind moet de kans krijgen om te sporten

Lecluyse zal op 3 september ook zelf techniektraining aan de deelnemers geven. Iets wat ze sinds haar zwempensioen haast dagelijks doet. “Ik zal wel best zelf op voorhand nog eens het water ingaan om mijn eigen watergevoel wat bij te schaven. Sinds ik gestopt ben, zwem ik totaal niet meer”, lacht de Europese kampioene van weleer. “Ik wil nu vooral anderen stimuleren om sport te beoefenen. Als leerkracht LO en tijdens mijn zwemtrainingen ’s avonds in Kortrijk ben ik voortdurend bezig met jongeren. Ik vind het heel belangrijk om hen te helpen vooruitgang te boeken. Als ik ooit een zwemmer onder mijn hoede heb die het niveau heeft om naar het EK of WK te gaan, dan zal ik er alles aan doen om die bij te staan.” Sport is voor Lecluyse veel meer dan prestaties leveren. “Zo heeft het zwemmen mij heel wat doorzettingsvermogen en karakter gegeven, om ook bij tegenslagen door te vechten om je doel te bereiken. Het zijn net de mindere momenten die je sterker maken en je mooie momenten bezorgen”, inspireert ze.

Wie is Stefaan Maene? Stefaan Maene (50) werd geboren in Oostende en woont vandaag in Rumbeke. Hij nam in 1992 deel aan de Olympische Spelen van Barcelona, waar hij de finale van de 200 meter rugslag bereikte. Hij won brons op zowel het WK als het EK. Hij was drie keer USA Open Winner en verbrak 78 Belgische records, waarvan eentje na 30 jaar nog altijd niet is verbroken. Eind 2009 bracht hij het boek 100 meter tegenslag uit, waarin hij getuigt over de persoonlijke problemen in zijn carrière. Maene was zes jaar lang hoofdtrainer in Izegem. Sinds dit jaar is hij hoofdtrainer van de Koninklijke Brugse Zwemkring. Daarnaast is Maene ook redder in LAGO Brugge en begeleidt hij met Swimmoon zwemmers en triatleten.

Amuseren

Ook Maene is nog altijd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de weer voor zijn sport. “Als hoofdtrainer van de Brugse Zwemkring kan ik nu hele mooie resultaten neerzetten met de jongeren die ik begeleid. Ik ben nogal een workaholic. (lacht) Ik heb tijdens mijn carrière beide kanten van de medaille gezien. Ik heb zelf destijds de nodige mentale steun gemist. Jonge mensen moeten zich vooral amuseren in wat ze doen. Daarom praat ik heel veel met mijn zwemmers, en die aanpak werkt goed. Kinderen komen graag, ouders zijn tevreden en de resultaten zijn mooi. Of ze later olympiërs of regionale zwemmers worden, is niet zozeer van tel, zolang ze maar kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen op verschillende vlakken.”

De zwemtoppers van weleer zijn blij dat ze dit project samen kunnen ondersteunen. “We zien elkaar regelmatig op wedstrijden en hebben een goeie klik. Het is heel tof dat ik zo’n project mag doen met iemand die ook een succesvolle carrière heeft gehad”, vindt Lecluyse, die haar waardering weerspiegeld ziet. “Ik heb Fanny altijd van nabij gevolgd en was fan van haar manier van werken. Ze bleef er steeds voor gaan, ook bij tegenslagen, en zwom een fantastische carrière bij elkaar”, besluit ook Maene.

Kopje Onder vindt plaats op zaterdag 3 september in het Kortrijkse LAGO-zwembad en in de Brugse reien, waar je kan aansluiten op de zwemdoortocht doorheen de Brugse binnenstad. Deelnemers kunnen nog inschrijven tot 1 september via www.kopjeonder.be. Daar kun je ook terecht voor een vrijwillige bijdrage en alle info.