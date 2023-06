Zeno Durie is WestSprinter van de week: “Het Belgisch kampioenschap is een doel voor mij”

Tweedejaarsnieuweling Zeno Durie kwam in Zedelgem solo als eerste over de streep. Een deugddoende overwinning voor de pion van Young Cycling Team Middelkerke, want het is zijn allereerste zege bij de nieuwelingen.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik vind van wel. Ik had een goede dag en was door het dolle heen met mijn overwinning. Raynaud Beke spartelde lang tegen, maar in de slotkilometer kon ik hem losgooien.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jasper Verbrugge is dé te kloppen man. Hij is echt ijzersterk, maar ook mijn ploeggenoot Kyano Cottignies is een puik seizoen aan het afwerken. Hopelijk kan ik samen met hem Jasper het vuur aan de schenen leggen.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik kijk nu al uit naar de verschillende klimkoersen. Ook van het Belgisch kampioenschap heb ik een doel gemaakt. Met een toptiennotering zou ik zeker tevreden zijn, maar natuurlijk hoop ik op meer.” (IVDA)