Yves Lampaert en Shari Bossuyt winnen (weer) de IJzeren Briek: met dank aan die gele trui en die wereldtitel

Wie het goed doet in WestSprint, maakt een grote kans om op een dag de IJzeren Briek te winnen. Voor onze jury was er dit jaar maar weinig twijfel over wie de beste West-Vlaamse profwielrenners waren. Yves Lampaert (31) won de openingstijdrit in de Tour en mocht een dag in de gele trui rondrijden. Shari Bossuyt (22) kroonde zich dan weer tot wereldkampioen in de ploegkoers. Extra straf: Yves en Shari volgen zichzelf op.

Yves Lampaert won de openingstijdrit in de Tour en mocht de gele trui aantrekken. © DAVID STOCKMAN BELGA

“Deze IJzeren Briek is verdiend, vind ik.” Yves Lampaert heeft zijn redenen om zichzelf als de West-Vlaamse primus anno 2022 naar voren te schuiven. “Die ritzege en gele trui in de Tour zijn de doorslaggevende factoren. Op de openingsdag dan nog, misschien wel de drukst bekeken koers van het jaar. Naar impact toe is dat met niets anders te vergelijken. Dat de top vijf van de uitslag indrukwekkend was? Zelfs de top tien is best wel straf! Ik klopte alle grote namen. Het is dé prestatie van mijn carrière tot nu toe. Of een zege in Parijs-Roubaix dat zou overtreffen? (denkt lang na) Voor mezelf wel, maar voor de buitenwereld niet. Dit was wel de Tour de France, hé.”

Bert Van Lerberghe

(zijn boezemvriend en ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl)

“Die tijdritzege in de Tour is Yves grootste zege tot nu toe, zeker omdat het de eerste etappe was. De eerste of laatste rit in de Tour winnen, is mooier dan wanneer je een etappe tussenin wint. Maar dat kan nog veranderen, want in mijn ogen is een zege in Roubaix of de Ronde nog altijd mooier. Het is moeilijker om die koersen te winnen, vind ik.”

“Zege in Roubaix is nog mooier”

“Het heeft in 2022 niet allemaal meegezeten voor Yves. Dat geldt ook voor de ploeg. Het was een seizoen met ups en downs. Tijdens het voorjaar heeft hij door omstandigheden nooit zijn normale niveau gehaald en daarnaast was er die val in Roubaix. Dat hij in de Tour meteen kon uitpakken, heeft Yves veel voldoening gegeven. Hij is nu 31 jaar. Roubaix blijft een afmattingskoers waarin je enorm veel geluk moet hebben, maar het is wel de klassieker die hem het best ligt. De komende vijf jaar kan Yves Roubaix nog altijd winnen.”

“Als Remco Evenepoel zich op de Ronde van Frankrijk zal focussen, verandert dat misschien ook Yves’ programma. Yves kan de kalmte bewaren, heel hard op kop rijden en zich goed positioneren. Kortom, hij kan een belangrijke bijdrage voor Remco leveren.”

Tim Declercq

(zijn boezemvriend en ploegmaat bij Quick-Step Alpha Vinyl)

“Die tijdritzege in de Tour is het summum van Yves’ carrière. Die top tien is een uitslag om in te kaderen. Dat hij de gele trui er als beloning bovenop kreeg, maakte het plaatje compleet. Het is een prestatie die voldoende was om van een geslaagd seizoen te spreken. Gelukkig maar, want het voorjaar verliep niet naar wens. In Roubaix was Yves op weg naar een mooie troostprijs (tot hij tegen een onvoorzichtige toeschouwer botste, red.) na een verre van ideale voorbereiding. Opnieuw zag je dat die koers hem als gegoten ligt. Hij moet nog eens terugkeren om te winnen.”

“Top tien is uitslag om in te kaderen”

“Ik zie Yves in de toekomst op dezelfde manier voor de dag komen. Voor de Vlaamse koersen mist hij wat explosiviteit om de Van der Poels en Van Aerts te volgen, maar dat betekent niet dat hij geen kans maakt. Zeker in Roubaix kan hij het kopmanschap binnen onze ploeg afdwingen. En vergeet niet dat Yves zich ook altijd ten dienste kan stellen. Het is een teamspeler die zijn handen uit de mouwen durft te steken.”

Tom Steels

(zijn trainer & ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl)

“Yves begon het seizoen heel goed in Valencia, maar werd daarna ziek in Parijs-Nice. Een domper op zijn hele voorbereiding. In Parijs-Roubaix was hij zeker niet op volle kracht, maar streed hij mee voor een mooie ereplaats. De conclusie is dat een Yves in topconditie nog altijd een van de smaakmakers van het voorjaar is.”

“Die zege in de Tour is een van de hoogtepunten uit zijn carrière. Een heel mooi moment. Het mooiste uit zijn carrière? Yves won natuurlijk al andere mooie wedstrijden. Dat BK in Binche was bijvoorbeeld prachtig. Maar die gele trui is iets heel speciaals. Puur sportief is het al mooi, maar het brede wielerpubliek zal dit altijd onthouden, ook als zijn carrière voorbij is. De extra publiciteit die je met zo’n zege krijgt, is met niets anders te vergelijken.”

“Die gele trui is iets heel speciaals”

“Ik zie Yves sowieso nog enkele jaren meedraaien in de topklassiekers, maar we mogen niet vergeten dat hij heel polyvalent is. Als tijdrijder. Als onderdeel van de leadout. En als wegkapitein. Yves is een van de weinigen die we binnen onze ploeg als wegkapitein kunnen inschakelen. Het is een heel belangrijke, maar onderschatte functie waarbij je heel snel beslissingen moet kunnen nemen. Yves kan dat. Ik zie hem ook in staat om op termijn deel uit te maken van het team rond Remco Evenepoel in een grote ronde. Hij weet al hoe dat voelt, want in 2019 was Yves erbij toen Alaphilippe lange tijd de gele trui droeg. Het is uniek om in een grote ronde een leiderstrui te verdedigen. Iets unieks in je carrière, maar degenen die het willen meemaken, zullen hard moeten knokken om erbij te mogen zijn.”

“Het is altijd fijn om zo’n erkenning te krijgen”, toont Shari Bossuyt zich tevreden met de erkenning. “En ook al is het moeilijk om dat over jezelf te zeggen, vind ik het wel terecht”, voegt ze er nog aan toe. Daar heeft Bossuyt zeker een punt, want terwijl ze op de weg afgelopen seizoen een reuzenstap voorwaarts zette, blonk ze ook op de piste uit. Eerst werd ze Europees kampioen bij de beloften in de afvalling en het omnium en dan kwam er uiteindelijk nog die wereldtitel in de ploegkoers bij de profs bij. “Vooraf had ik voor zo’n seizoen getekend”, glundert Bossuyt dan ook. “De eerste emoties na de wereldtitel zijn ondertussen wat gaan liggen, maar ik ben nog steeds heel trots op die prestatie en ik zal er enorm van genieten elke keer als ik de regenboogtrui aantrek.” (lees verder onder het kader)

Unieke trofee De trofee IJzeren Briek is een uniek ontwerp in cortenstaal van Peter Coopman van het metaalverwerkend bedrijf Corcoo uit Wingene. De trofee toont het silhouet van Briek Schotte (naar de iconische foto van Stephan Vanfleteren), met daarin het silhouet van de IJzeren Briek 2022, Shari Bossuyt en Yves Lampaert.

Erwin Borgonjon

(haar trainer)

Shari Bossuyt schreeuwt het uit. Samen met Lotte Kopecky (links) pakt ze goud op het WK in de ploegkoers. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP via Getty Images

“Shari heeft een fantastisch jaar achter de rug. Zeker die wereldtitel in de ploegkoers maakt het ongelofelijk. Die titel springt er voor mij uit, want je bent dan letterlijk de beste van de wereld. Al heeft ze nóg sterke prestaties geleverd, zoals de Europese pistetitels in het omnium en de afvalling bij de U23 en enkele prestaties op de weg. Zo’n wereldtitel heeft evenwel toch nog net een andere dimensie.”

“Het is straf wat Shari op haar leeftijd al bereikt heeft. Ik moet ook toegeven dat ze mij wel wat verbaasde met deze prestaties, want de stap die ze dit jaar heeft kunnen zetten – zeker op de weg – had ik eigenlijk pas volgend seizoen verwacht. Je merkt aan alles dat Shari gegroeid is. Ook als persoon. Waar ze bij het begin van het seizoen bijvoorbeeld nog helemaal onderaan de ladder stond in de hiërarchie van de ploeg, is ze door haar prestaties en door hoe ze is ondertussen al helemaal opgeklommen.”

Deze stap pas volgend jaar verwacht”

“Een verklaring voor die steile groei heb ik niet, want we hebben eigenlijk niets anders gedaan dan anders. Al zal dat extra jaar ervaring er wel voor veel tussen gezeten hebben. Bij Canyon-SRAM Racing zit Shari ook in een goede omgeving. Het is nu zaak van enerzijds te genieten van wat ze heeft gepresteerd en anderzijds rustig met dezelfde focus verder te blijven werken. Zo zal ze volgend jaar hopelijk nog wat dichter kunnen aanleunen bij de wereldtop op de weg. Al wordt ook de aanloop naar de Spelen van 2024 heel belangrijk.”

Dany Bossuyt

(haar vader en zelf ex-wielrenner)

“Dat Shari opnieuw de IJzeren Briek wint, is zeker een mooie bekroning. Als je ziet welke winnaars er de afgelopen jaren uitgekomen zijn, is deze prijs zeker een goede waardemeter. Shari verdient deze prijs ook, want ze reed dit jaar op een niveautje hoger en kon ook daar mooie uitslagen laten optekenen.”

“Ze kan meer aan dan het klassieke werk”

“De keuze voor Canyon-SRAM Racing heeft dus goed uitgepakt. We hadden het gevoel dat ze klaar was voor die stap hogerop en dat is uiteindelijk ook gebleken. Welke prestatie er voor mij uitsprong? Ik denk dat wat Shari heeft laten zien in de Ronde van Scandinavië het allerstrafste was. Ze eindigde er drie keer in de top 3 en offerde uiteindelijk haar kansen in het klassement op om op kop te rijden voor een ploeggenote. Daar heeft ze voor mij getoond dat ze meer aankan dan enkel het klassieke werk. Ik geloof trouwens ook dat er nog progressiemarge is. Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar ik houd er zeker rekening mee dat ze volgend jaar nog stappen zal zetten. Zeker omdat Shari nu ook echt voor haar sport begint te leven.”

Gerben Thijssen

(vriend Shari)

“Ze verdient deze erkenning zeker en vast, want ze heeft er een heel sterk seizoen opzitten. Die wereldtitel in de ploegkoers is natuurlijk de kers op de taart, maar toch maakte Shari vooral in de sprints op de weg veel indruk op mij. In WorldTour-wedstrijden deed ze telkens mee voor een plek in de top 5. Ik wist dat ze heel sterk was, maar dat ze het ook effectief kon waarmaken, is fantastisch.”

“Volgend seizoen die eerste koers proberen winnen”

“Ze heeft het afgelopen seizoen gewoon een enorme stap voorwaarts gezet. De grote vraag is nu wanneer ze die eerste zege kan pakken. Want als dat gebeurt, ben je helemaal vertrokken. Niet dat ze zichzelf druk moet opleggen, want ze heeft nog wel wat jaren respijt, maar winst in een wedstrijd kan wel heel belangrijk zijn in haar ontwikkeling als renster. Dat moet dan ook haar ambitie zijn voor volgend seizoen. Al is het nu even tijd om te genieten van vakantie om dan met opgeheven hoofd aan de voorbereiding op volgend seizoen te starten.”