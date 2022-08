Xander Scheldeman naar jeugdteam AG2R Citroën: “Ik ben als voorbereiding al wat Frans aan het leren”

Tweedejaarsnieuweling Xander Scheldeman fietst zich over de landsgrenzen in de kijker. In 2023 zal hij, bij de overstap naar de junioren, de kleuren van het jeugdteam van AG2R Citroën verdedigen. Net als Louic Boussemaere!

“Louic is één van mijn beste vrienden, dat heeft bij mijn beslissing om naar de Franse juniorenploeg over te stappen een rol gespeeld”, geeft Scheldeman toe. “De begeleiding bij AG2R Citroën en het programma van het jeugdteam, dat waren andere factoren die mijn beslissing om Isorex te verlaten hebben beïnvloed. We gaan met vier Belgen naar het Franse team. Ook Steffen De Schuyteneer en Milan Donie zetten die stap. Jawel, ik ben een beetje Frans aan het leren. De ploeg geeft trouwens zelf ook lessen Frans.”

Internationaal

Bij de opleidingsploeg zal de coördinatie beter zijn. Xander Scheldeman zit dit seizoen al aan meer dan veertig koersdagen. “Volgend seizoen zal ik van mijn nieuwe ploeg hooguit veertig wedstrijden mogen rijden”, benadrukt de zoon van fietsenmaker Peter Scheldeman. “In eigen land zal ik ook wel een aantal kermiskoersen mogen doen. Voor de rest zal mijn programma internationaal zijn. Wedstrijden waarin we vooral zullen leren om als ploeg te fungeren.” Nochtans koerst Scheldeman dit seizoen ook veel in het buitenland. Recent werkte hij de Ronde van Aragon af. In die Spaanse vierdaagse werd hij enkel door pech in de finale van de koninginnenrit van een goed eindklassement gehouden. Komend weekeinde trekt hij naar een tweedaagse in het Duitse Hamburg: de Bemer Youngclassisc. “Daar beginnen we zaterdag met een ploegentijdrit”, verduidelijkt Scheldeman. “Zaterdagnamiddag staat ook nog een etappe op het programma, zondagmiddag de slotrit. Dit seizoen kon ik al zes keer winnen en verzamelde ik heel wat tweede plaatsen. Ik hoop dit jaar nog een grote koers te winnen. Dat ontbreekt nog. Ik was er al enkele keren heel dichtbij, maar telkens werd ik afgeremd door een of andere tegenslag of was ik net niet snel genoeg. Zoals in de klimkoers in Herbeumont, waar ik mijn spurt iets te vroeg moest aangaan en tweede werd na Axel Van den Broek.”

Nabije toekomst

Na de tweedaagse in Hamburg rijdt Scheldeman ook de klimkoers in Couvin (25 augustus) en de resterende topcompetitieproeven in Jemeppe (25 september) en Affligem (9 oktober). In combinatie met enkele kermiskoersen.