Wielertalent Liam (13) uit Houthulst wordt amper zes weken na aanrijding door truck derde op kampioenschap

Nog geen zes weken nadat het 13-jarige wielertalent Liam Depoorter uit Houthulst een sleutelbeenbreuk opliep na een aanrijding door een vrachtwagen is de jongen alweer aan het koersen. En hoe! Met enkele dagen training in de benen werd hij zondag meteen derde op het provinciaal kampioenschap. “Alles voelde eerst nog wat stram aan maar ik kan alweer voluit gaan”, glundert Liam.

Op woensdagavond 27 april was Liam op zijn koersfiets op de terugweg naar huis na een bezoek aan oma. Zijn mama Nathalie en papa Jurgen kwamen na en waren net bij Liam toen het ongeluk gebeurde. Op de hoek van de Jonkershovestraat met de Poelkapellestraat in Houthulst gebeurde wat geen enkele ouder wil zien: Liam werd voor de ogen van zijn ouders aangereden door een trucker die uit de andere richting kwam.

“Hij had enorm veel geluk”, zei mama Nathalie na het ongeval. “Hij werd geraakt op zijn schouder en kwam ten val maar belandde gelukkig niet onder de vrachtwagen.”

Toch was het verdict voor de jongen hard: schaafwonden en een sleutelbeenbreuk en wellicht een kruis over de aankomende kampioenschappen. Of toch niet?

Meteen derde

Liam herstelde wonderlijk goed en volgde de raad van de dokters op. “En vorige week mocht mijn brace rond mijn schouder af en mocht ik opnieuw op de fiets kruipen”, vertelt Liam. “Dat voelde eerst wat onwennig want mijn schouder en spieren waren wat stram. Maar elke dag ging het beter en dit weekend kon ik starten in het provinciaal kampioenschap in Wevelgem.”

Voor zijn ongeval zou Liam, tweedejaars aspirant bij wielerploeg Acrog-Tormans in Balen, maakte hij zeker kans op winst. Van de drie competitiewedstrijden die hij voor het ongeval reed, won hij er immers twee.

“En dit weekend ben ik meteen derde geworden”, glundert Liam. “Vooraf was het moeilijk inschatten maar het ging eigenlijk echt goed. Al voelde ik wel dat ik wat training tekort had.”

En nu… examens

Een mooie krachttoer dus van de jonge renner. “We zijn echt onder de indruk van hoe sterk Liam wel is”, zeggen Nathalie en Jurgen. “Fysiek, maar zeker ook mentaal. Tijdens zijn trainingstochten passeert hij het kruispunt waar het ongeval gebeurde. Hij zegt zelf dat hij er dan wel nog aan denkt, en hoe slecht het afgelopen kon zijn.”

“Ook als ouders denken we er nog aan. Maar alles gaat goed. De komende tijd zal Liam nu eerst zijn focus leggen op zijn examens. Hij zit in het eerste jaar Sport-Economie in het VTI van Diksmuide. Ook daar waren ze erg begaan met hem.”

Attentie van transportfirma

Wie dat ook begaan was met Liam was de transportfirma. “Het is een firma uit Moorsele met zetel in Limburg”, zegt Nathalie. “Iemand van die firma is speciaal naar Houthulst gereden met een attentie voor Liam en een boeket bloemen voor ons. Dat was een heel mooi gebaar.”

“Ook nadien belden ze nog om te vragen hoe het met Liam ging. Het is fijn dat mensen in deze tijden ook zo nog kunnen reageren. We hebben het enorm op prijs gesteld en dat helpt ons de nare herinneringen aan het ongeval achter ons te laten.”

