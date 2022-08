WestSprint: Wie grijpt de macht volgens kenner Rik Devoogdt? “Alec Segaert zou de logische en verdiende winnaar zijn”

De Ronde van de Toekomst is deze week van start gegaan. De winnaar van de prestigieuze wedstrijd wordt steevast een grote toekomst toegeschreven. Met Alec Segaert komt ook de leider van het WestSprint klassement aan de start. Hoe staan de zaken er ondertussen voor in de rangschikking van de verschillende categorieën? We bespreken het met Rik Devoogdt.

Met zijn jarenlange ervaring als ploegleider van jeugdploegen is Rik Devoogdt de juiste man om zijn licht te laten schijnen over de tussenstand in WestSprint, het regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners in onze provincie. Beginnen doen we met de beloftencategorie, waar eerstejaarsbelofte Alec Segaert uit Lendelede een comfortabele voorsprong heeft. Hij is goed op weg om zijn overwinning van vorig jaar bij de junioren te verlengen. Met 528 punten heeft hij bijna tweehonderd punten voorsprong op zijn naaste belagers Alex Vandenbulcke en Robin Orins. “Alec Segaert lijkt inderdaad de logische naam om bovenaan te staan”, aldus Devoogdt, die de Lendeledenaar momenteel live aan het werk ziet in de Ronde van de Toekomst. “Ik denk dat hij ook hier zijn puntenaantal zal bijschroeven, in wat toch de hoogst aangeschreven ronde op de beloftenkalender is. Voor de anderen zal het moeilijk zijn om hem nog in te halen, maar Alec zou absoluut de verdiende winnaar zijn.”

Spanning

Bij de junioren gaat het er spannender aan toe. Bert Bolle (254) heeft er een kleine voorsprong op Niels De Clerck (238) en ook Viktor Vandenberghe (220) en Jasper Dekien (202) zijn nog niet uitgeteld. “Vooraf had ik zeker Niels De Clerck durven tippen”, legt Devoogdt uit. “Niels was een tijdje uit competitie, maar is ondertussen alweer stevig opgeklommen in de stand. Volgens mij zal hij de te kloppen man zijn voor de eindoverwinning. Al moet ik zeggen dat Bert Bolle uitstekend bezig is de laatste weken, dus misschien hebben we van hem het laatste nog niet gezien. Het lijkt toch tussen die twee te zullen gaan. Viktor Vandenberghe zal als crosser waarschijnlijk zijn seizoen iets vroeger beëindigen. Jasper Dekien zie ik in de kermiskoersen ook zeker nog de nodige punten sprokkelen, maar hij moet natuurlijk wel al een kloofje dichtfietsen ten opzichte van de anderen.”

Een voorsprong van 200 punten? Dat haal je niet zomaar in

Bij de nieuwelingen krijgen we een gelijkaardig beeld als bij de beloften. Xander Scheldeman uit Koolskamp heeft met 510 punten een mooie voorsprong op Louic Boussemaere (317) en Wout Hemeryck (281). Naast enkele mooie overwinningen bewees Scheldeman ook op een lastig parcours uit de voeten te kunnen met een tweede plaats in Herbeumont vorige maand.

Gouden Wittevrongel

Bij de dames gaat het er bij de nieuwelingen spannender aan toe. Jilke Michielsen staat er met 317 punten het beste voor, maar Zita Gheysens (280) scoorde afgelopen weekend flink wat punten en blijft zo in de running. Luca Vierstraete (244) kan als voorlopige derde ook nog altijd verrassen.

Tot slot zien we bij de dames junioren dat Lani Wittevrongel (236) stevig aan de leiding staat. Vorige maand veroverde ze op de piste nog goud op het Europees Kampioenschap in de scratch en ook op de weg doet ze het dus uitstekend. Lente Duhamel (122) en Chelsey Saintobijn (108) mogen momenteel mee het podium op.

De kaarten zijn dus al deftig geschud. Uitkijken dus of de koplopers het kunnen waarmaken en wie zich in het slot van het seizoen nog laat opmerken en de ranglijst kan opklimmen. (LR)