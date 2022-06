Viktor Vandenberghe toont zich bij juniores: Het ene oog op de weg, het andere nu al op de cross

Viktor Vandenberghe heeft de overstap naar de juniores goed verteerd. Hij kende de categorie natuurlijk al van het crossen – waar men op 1 september van categorie verandert – maar ondertussen weet de 17-jarige ook op de weg goed zijn mannetje te staan. Na de examenperiode en een grote maand wegwedstrijden start alweer de voorbereiding op het veldritseizoen, dat zijn grootste doel blijft.

Veldrijden mag dan wel het belangrijkste op Viktors kalender zijn, ook in de wegwedstrijden doet hij het héél behoorlijk. Zevende op het PK in De Haan, achtste in Torhout-Rozeveld, en 25ste op het Belgisch kampioenschap in Moorslede: dat is meer dan verdienstelijk.

Toch was het BK een lichte ontgoocheling voor de West-Vlaming. “Ik had goede benen om de sprint aan te vatten, maar zat wat ingesloten. Er zat veel meer in. Maar het is nu eenmaal zo”, aldus de renner van Bert Containers-Doltcini.

Dit weekend geen koers voor de leerling houttechnieken aan het VTI Waregem: hij slaat een weekendje over, voor de examens.

“Daarna rijd ik de Acht van Bladel, een driedaagse in Nederland. Los van het feit of de parcoursen me echt bevallen – want ik heb nog niet de tijd gehad om ze op te zoeken – ligt een driedaagse me wel beter dan een paar losse wedstrijden na elkaar. Dat heb ik al gemerkt in de Ronde van Axel. De eerste (waaier)etappe eindigde op een massasprint, maar in de volgende ritten reed ik naar een derde en zestiende plaats. Of zoiets ook mogelijk is in Bladel, weet ik niet, maar voor iedereen die aan een ronde meedoet is het wel een soort van droom om eens een trui te pakken, zoals de jongerentrui.”

Afspraak op de citadel

“Wat er dan verder nog op m’n agenda staat? We rijden met de ploeg alleszins nog Menen-Kemmel-Menen en Aubel-Thimister-Stavelot, en zelf rijd ik zeker ook nog de thuiskoers in Vichte. Daarna volgen waarschijnlijk nog een paar gewone koersen, maar in augustus kijk ik dan toch vooral vooruit naar het veldritseizoen.”

“In de cross zal ik tweedejaarsjunior zijn en ik stel toch wel een paar doelen waar ik naartoe wil werken, voornamelijk de kampioenschappen. Als ik er echt één wedstrijd zou moeten uitpikken, dan wil ik op m’n best zijn op het Europees kampioenschap, op de citadel van Namen.” (RR)