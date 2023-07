Vierdejaarsbeloften Gust Lootens en Alex Vandenbulcke strijden voor profcontract: “De komende maanden willen we ons nog tonen”

Voor Gust Lootens (22) en Alex Vandenbulcke (21) is 2023 zowat het seizoen van de waarheid. Maar is dat wel zo? Wij polsten bij de twee sterke vierdejaarsbeloften.

Gust Lootens won twee zomers geleden de Ronde van Oost-Vlaanderen. “2021 was een prachtig jaar”, vertelt de naar Harelbeke uitgeweken Zwevegemnaar van het Soudal-Quick-Step Devo Team. “Toen had ik echt het gevoel dat ik een stap vooruit had gezet, dus ging ik met veel vertrouwen de winter in. Op stage ging het supergoed. Maar 2022 was mijn eerste seizoen bij een continentaal team. Om je op dat niveau te bewijzen, moet je heel goed zijn. Dat lukte niet: valpartijen, problemen met de schouder, corona, mycoplasma, op het einde van het seizoen opnieuw een valpartij op diezelfde schouder… Daarna ging ik met iets minder zelfvertrouwen de winter in. Maar het vlotte goed en opnieuw had ik het gevoel dat ik een jaartje sterker was geworden. Ik kende een prima seizoensbegin, maar toen ging het opnieuw mis.”

Hartproblemen

In de GP Lillers kreeg Lootens voor de eerste keer met hartproblemen af te rekenen. “In de Tour de Bretagne gebeurde dat twee keer in drie dagen. Ik liet enkele onderzoeken uitvoeren en onderging een hartablatie. Na twee maanden mocht ik opnieuw de fiets op en mijn eerste koers kon ik meteen winnen. Een grote verrassing, maar mijn conditie was enorm goed. Sinds die hartablatie heb ik het gevoel dat ik iets extra’s heb. Ik ben beter dan ooit, denk ik. Misschien is het een mentale zaak, maar misschien ook fysiek. Ik kom uit een moeilijke periode en heb een paar keer een serieuze klets tegen mijn hoofd gehad. Ik ben even gedwongen om stil te staan bij het feit dat er leven naast de koers is. Maar mijn kinderdroom en mijn droom tot op vandaag is prof worden. Ik ben nu vierdejaars. Mijn studie toegepaste psychologie liet ik door familiale redenen na één jaar vallen. Er volgen drie belangrijke maanden. Het is erop of eronder. Ik wil de rest van 2023 pakken wat er te pakken valt. Ik ga strijden tot de laatste koers. Als ik het niet haal, kan ik mezelf niets verwijten.”

Alex Vandenbulcke

Alex Vandenbulcke kende een moeilijk debuut als belofte, maar ontpopte zich in 2022 tot een van de beste Belgische beloften. Een profcontract kwam er echter niet uit de bus. Sinds dit jaar komt de Izegemnaar wel uit voor het continentale Tarteletto-Isorex. “Maar in mijn eerste profkoers, eind maart in het Franse Chôlet, kwam ik door de schuld van een andere renner ten val. Na afloop bleek ik een bacteriële infectie te hebben opgelopen. Een maand was ik buiten strijd.” Uiteraard is het ook Vandenbulckes ambitie om een profcontract af te dwingen. “Maar om nu te zeggen dat er druk is, dat lijkt me veel gezegd. Ik koers aanvallend en altijd met plezier. Die offensieve manier van koersen zal ik niet verwaarlozen. Er zijn jammer genoeg maar 900 profs over de hele wereld. De plaatsjes zijn duur. Maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik ben een regelmatige renner. Dat zie je aan WestSprint, jullie regelmatigheidsklassement. Ik heb drie keer gewonnen en werd vorig jaar tweede na Alec Segaert, die al prof is. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen om me te bewijzen.”

Diploma

Vandenbulcke behaalde intussen zijn bachelordiploma finance en risk management. “Ik speel met het plan in mijn hoofd om volgend jaar nog iets bij te studeren. Ik steek het zeker niet onder stoelen of banken dat ik de ambitie heb om prof te worden. Dat is ook de reden waarom ik vorige winter de stap naar Tarteletto-Isorex heb gezet. Op hun vraag, want zelf nam ik met niemand contact op. Dit jaar heb ik me op dat niveau al een paar keer bewezen. Onlangs nog in de profkoers in Kemmel, waar ik de hele wedstrijd in de kopgroep zat.”

Vandenbulcke weet nog niet waar hij de komende weken aan de slag zal zijn. “Tot 15 augustus hebben we met de ploeg geen wedstrijden in het vooruitzicht. Voor de periode erna zijn er nog geen selecties bekend. Sowieso sta ik op 30 augustus met Cycling Vlaanderen aan de start van de Hel van Voerendaal, een manche van de U23 Road Series. Ik koers gewoon heel graag. Zelfs als ik geen prof kan worden, zal ik dit blijven doen”, besluit Alex Vandenbulcke.