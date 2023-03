Victor Verstraete uit Harelbeke hoopt op deelname aan de E3-Prijs

Victor Verstraete uit Harelbeke is goed aan het seizoen begonnen en is gemotiveerd om er dit jaar iets moois van te maken. De tweedejaarsjunior heeft deze winter opnieuw progressie geboekt en wil zich in de grote wedstrijden kunnen meten met de betere renners van het pak.

Vorig seizoen was een vierde stek in Outrijve het beste resultaat voor de renner van Gaverzicht-Be Okay-Van Mossel. Dit jaar heeft hij dat al min of meer kunnen evenaren, door al in de eerste ‘echte’ koers van het jaar, in Staden, meteen zesde te worden.

Vlaamse klassiekers

Dit seizoen wil de Harelbekenaar zich vooral tonen in de grotere koersen, laten zien dat hij de betere renners ook het vuur aan de schenen kan leggen. “Ik schat mezelf in als een klassiek type renner, eentje voor de Vlaamse koersen. Een beetje zoals de Omloop der Drie Provincies in Outrijve, die koers reed ik vorig jaar al en ook op de hellingen voelde het wel goed. Daarom dat ik komend weekend in Orroir koers, op de Kluisberg. De week erna hoop ik op een provinciale selectie voor Gent-Wevelgem, het zou echt wel mooi zijn om daar te kunnen rijden in zo’n Vlaamse klassieker. Als Harelbekenaar zou ik natuurlijk ook heel graag de E3 Prijs kunnen rijden, enkele weken later op het seizoen”, verklaart hij. “Maar dat zal natuurlijk afhangen van de selecties.”

Vijfde seizoen

Victor rijdt op dit moment zijn vijfde seizoen als renner en bleef ook al die tijd het team van Gaverzicht trouw. Zijn mooiste herinnering tot nu toe is het Belgisch kampioenschap bij de eerstejaarsnieuwelingen, in Affligem. “Niet omwille van een glansprestatie, want ik werd 49ste, maar wel omdat ik eigenlijk nooit gedacht had dat ik geselecteerd zou worden. Het was ook mijn allereerste grote koers, en dat maakte toch wel indruk op me”, aldus de leerling economie-wetenschappen aan het College Waregem. (RRK)