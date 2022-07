Victor Delbarge wil studies en koersen blijven combineren: “Ambitieus naar hetBK ploegentijdrijden”

Zondag het BK ploegentijdrijden in Montenaken, volgende week dinsdag de klimkoers in Herbeumont, vanaf donderdag 7 juli de Vierdaagse van Kontich. Tweedejaarsjunior Victor Delbarge wacht een stevig begin van de vakantie.

De 17-jarige renner uit Kortemark werkte de voorbije weken zijn secundaire studies af. In Torhout volgde hij met succes de richting lichamelijke opvoeding-sport. “Na de zomer ga ik kinesitherapie doen”, blikt Delbarge vooruit. “Aan de KU Leuven, maar de eerste drie jaar kan ik in Brugge volgen. Het is ook de bedoeling dat ik studies en koersen blijf combineren.”

Vorige zaterdag kwam Delbarge na de examenperiode weer in competitie. In Ledegem pakte hij meteen de vierde prijs. “Tijdens de examens heb ik een klein beetje aan mijn basisconditie proberen werken, maar ik zat elke week hooguit zes tot zeven uur op de fiets”, verduidelijkt de pion van Jonge Renners Roeselare. “Ondanks die geringe trainingsarbeid haalde ik in Ledegem een goed resultaat. Twee man reed voorop. Ploegmaat en Belgisch kampioen Gauthier Servranckx was mee. In het peloton bleven we met slechts vijftien man over. Ik werd vierde.”

Vorig jaar vierde

De volgende dagen wachten enkele pittige opdrachten. Met Brent Baert, Bert Bolle, Yaurick Leenknegt, Jani Decoster en Gauthier Servranckx rijdt hij zondag het BK ploegentijdrijden. Met heel veel ambitie. “Vorig jaar werden we met vooral eerstejaarsjunioren vierde”, herinnert Delbarge zich goed. “We doen het in Montenaken met bijna dezelfde ploeg als een jaar geleden. Die vierde plaats proberen we minstens te evenaren.”

Twee dagen later volgt een totaal andere wedstrijd: de klimkoers in Herbeumont. “Als eerstejaars ging het daar vrij goed, maar toen kende ik een alles behalve ideale aanloop naar die klimkoers. Ik denk dat ik nu beter voorbereid ben. Deze week trainde ik nog eens in het West-Vlaamse Heuvelland om aan mijn explosiviteit bergop te werken.”

Delbarge volgt de trainingsschema’s die Marc Hemeryck hem voorschrijft. “Een overwinning boeken is nog altijd een ambitie, maar voor mij is dat geen obsessie”, besluit Delbarge. “Met vijf keer podium ben ik ook tevreden. Top tien in een UCI-koers blijft ook een doel. Na de Vierdaagse van Kontich vertrek ik op reis. In Italië ga ik een wedstrijd rijden. Dat wordt een nieuwe ervaring.”

(HF)