Torsten Demeyere: “Nog iets beter doen dan vorig jaar”

Sinds vorig seizoen rijdt Torsten Demeyere voor het continentale team Tarteletto-Isorex. Vorig jaar wist hij zich geregeld te tonen en zo heeft hij ook dit jaar z’n plaats in het team verdiend. Enkele weken geleden was hij met het team op stage in het Spaanse Altea, waar hij op een regenachtige dag z’n ploegmaten wat voedingstips gaf vanuit z’n eigen ervaring als diëtist. Sinds Gent-Staden afgelopen weekend is ook zijn seizoen weer van start gegaan.

Een tweede stek in de Internatie van Reningelst was vorig seizoen het beste resultaat voor Torsten, maar niet elke goede wedstrijd vertaalt zich natuurlijk in een topresultaat. “Denk dan bijvoorbeeld aan Dwars door Wingene. Daar waren we met twee voorop, maar net op het laatste nippertje werden we teruggegrepen. Het beste gevoel hield ik over aan het Circuit Franco-Belge, waar ik diep in de finale nog mee was, terwijl al heel wat mooi volk had moeten lossen. Helaas kwam ik in de slotfase dan nog ten val in een put op de pechstrook, maar los daarvan was het wel een bevestiging van mijn goede vorm, in het bijzonder op zulke lastige parcoursen”, aldus de 24-jarige sportman.

“We hebben een heel goede stage achter de rug, ondanks een valse start door het slechte weer in het begin. Die tijd heb ik dan heel nuttig kunnen invullen met een presentatie over voedingsadvies, dat heb ik ook vorig jaar gedaan trouwens. Zeggen dat ik ‘teamdiëtist’ ben, zou een brug te ver zijn, maar als ploegmaten met vragen zitten over voeding dan kunnen ze gerust bij me terecht.” Naast de koers heeft Torsten wel z’n eigen praktijk als diëtist, wat voor hem wel een ideale mix vormt tussen hobby en werk. “Ik koers nog altijd heel graag en maak nog elk jaar progressie, dan is het fantastisch dat zo te kunnen combineren met werk”, verklaart hij. “Dit jaar wil ik vooral proberen nog beter te doen dan vorig jaar, weer geregeld in een vroege vlucht te zitten, en het zou heel mooi zijn om het ook eens echt af te maken met een overwinning. In de nationale interclubs zou dat toch wel mogelijk moeten zijn. Maar pieken naar bepaalde koersen, dat is niet echt m’n stijl. Ik probeer liever het hele jaar in orde te zijn, de rest komt dan wel vanzelf.” Zondag reed Torsten alvast zijn eerste wedstrijd van het seizoen in Gent-Staden, hij finishte als 36ste. “Ik was mee met de goede ontsnapping, maar werd in het laatste uur wat genekt door de koude”, klinkt het. (RRK)