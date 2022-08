Technisch directeur Belgian Cycling Frederik Broché optimistisch: “Internationaal spelen we in de tijdritten mee”

De tijd gaat snel. Zondag is de Memorial Igor Decraene, de nationale tijdrit voor renners tussen 15 en 22 jaar, al aan editie acht toe. Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling en in volle voorbereiding op het WK in Australië, zet zijn schouders onder deze organisatie. Tijdrijden is zijn dada.

“Een hele mooie discipline”, benadrukt Frederik. “Zonder pech wint altijd de beste. Tijdrijden is beter meetbaar, geen nattevingerwerk. Voor toeschouwers is een wedstrijd tegen de klok misschien minder interessant, al zie ik dat de publieke belangstelling voor de Memorial Igor Decraene jaar na jaar groeit. Via Belgian Cycling maken we vooral werk van positionering op de tijdritfiets. Victor Campenaerts, onder de Belgische profs niet de man met de grootste motor, rijdt dankzij zijn aerodynamische houding sterke tijdritten.”

WK-geselecteerden

Tijdens de Memorial Igor Decraene kunnen de diverse bondscoaches jonge tijdrittalenten ontdekken. Dankzij Wout van Aert en Remco Evenepoel scoort ons land uitstekend op internationale tijdritkampioenschappen. “Ook bij de jeugd spelen we in deze discipline mee voor de medailles”, weet Broché. “Bij de vrouwen is dat nog iets minder. Al is de zevende plaats van Julie Van de Velde op het EK tijdrijden in München een hele goeie prestatie. Bij de meisjes zijn Febe Jooris en Xaydee Van Sinaey in deze discipline goed bezig.”

De publieke belangstelling voor de Memorial Igor Decraene groeit elk jaar

Bij de beloften mag het deelnemersveld van de Memorial Igor Decraene best gezien worden. De WK-geselecteerden Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt nemen deel. Ook Jonathan Vervenne, Vincent Van Hemelen en Noah Vandenbranden – de laatste twee worden volgend jaar prof bij Sport Vlaanderen-Baloise – schreven in. “Net als vorig jaar zullen enkele beloften de Flanders Tomorrow Tour combineren met onze Memorial Igor Decraene”, weet Broché. “Bij de junioren ontbreken de WK-geselecteerden. Zij rijden deze week met de nationale ploeg de Giro della Lunigiana. Andere toppers zoals Steffen De Schuyteneer werken met hun team Rübliland af.”

De tijdrijders voor het WK in Wollongong stappen maandag 12 september op het vliegtuig naar Sydney. Alec Segaert, Europees tijdritkampioen, begint een week vroeger aan de trip naar de andere kant van de wereld.

Heel duur WK

Als technisch directeur bij Belgian Cycling houdt Broché zich niet alleen bezig met de coördinatie van de topsportprogramma’s van alle wielerdisciplines, ook de logistiek hoort tot zijn takenpakket.

“Een huzarenstuk en vooral een bijzonder dure onderneming”, zucht Broché. “We moeten 52 mensen naar Australië krijgen. Weliswaar minder dan bij een kampioenschap in Europa, om de kosten te drukken. We doen ook een beroep op mensen ter plaatse. Als ik me niet vergis, moeten we ook 130 fietsen in Wollongong krijgen. De renners vertrekken een beetje van overal. Vanuit eigen land, vanuit Canada en wat Remco Evenepoel betreft vanuit Madrid. Om dat te regelen, zijn we nog aan het onderhandelen met de luchtvaartmaatschappij.”

De WK-voorbereiding, sportief en logistiek, is niet de enige verantwoordelijkheid van Frederik Broché. “Elk jaar doen we, verspreid over de diverse disciplines, 150 activiteiten”, verduidelijkt hij. “Dat zijn EK’s, WK’s, stages, andere internationale wedstrijden… Dat is veel, maar bij Belgian Cycling hebben we een betrouwbaar team. Het loopt goed.”

Zondag 4 september: Memorial Igor Decraene in Waregem (De Biest). Om 10.30 uur recreantenkoers en om 12 uur eerste start tijdrit.