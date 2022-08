Stijn Steels thuisrijder in Omloop Mandel-Leie-Schelde: “Graag meedoen voor winst”

Zaterdag mag Stijn Steels (33) voor eigen rekening koersen. Hij komt in eigen Meulebeke aan de start van de Omloop Mandel-Leie-Schelde. Die wedstrijd staat niet langer op de internationale kalender, maar is een profkermiskoers.

Stijn Steels haalt zijn neus niet op voor een kermiskoers. Vermoedelijk zal hij in september ook Vichte (20/9) en Zwevezele (23/9) rijden. Uiteraard is Omloop Mandel-Leie-Schelde voor hem iets specialer want de Kempenzoon woont al een tijdje in Meulebeke.

“Wellicht wordt dit de eerste en laatste keer dat ik voor mezelf kan rijden”, lacht Steels. “Dus moet ik zorgen dat het in orde is. Inderdaad, ook ploegmaat Bert Van Lerberghe komt. Ik verwacht niet dat Bert zich honderd procent voor mij geeft. We zullen samen proberen de wedstrijd hard te maken. Zodat we met een groepje de finale rijden. Dan kunnen we het ploegenspel laten spelen. Het peloton uit elkaar ranselen wordt niet gemakkelijk want ik veronderstel dat ze bij Sport Vlaanderen-Baloise met Sasha Weemaes voor een massaspurt gaan.”

Zege in Dentergem

Uiteraard zou Steels in eigen Meulebeke graag zegevieren. Acht jaar geleden won hij de inmiddels verdwenen profkoers in Dentergem. Ook de kermiskoers in Verrebroek (2015) staat op z’n palmares. Nadien zette hij Dwars door de Vlaamse Ardennen (2015) en de Grand Prix Lillers (2016), twee UCI-koersen, op zijn naam. Successen die hij boekte bij Sport Vlaanderen-Baloise. Steels haalde ook nog enkele keren het podium van profkermiskoersen (Kortemark en Zwevegem 2013; Roeselare 2016; Ruddervoorde en Izegem 2018; Puivelde 2019).

“Zo’n kermiskoers doe ik best graag”, benadrukt Steels. “Veel kan ik er niet rijden. Het was de bedoeling dat ik in juni in Gullegem voor eigen rekening koerste. Tot Remco Evenepoel besliste die kermiskoers mee te pikken. Dan wisten we meteen wie we moesten ondersteunen. In Meulebeke zou ik graag meedoen voor de overwinning.”

Mooi toertje

De Quicksteppers Steels en Van Lerberghe moeten het opnemen tegen enkele (pro)continentale ploegen. Op een gewijzigde omloop. “Er zijn in Meulebeke wegenwerken bezig waardoor de lange en brede weg tussen Meulebeke en Dentergem niet in het parcours zit”, weet Steels. “Daar was je altijd in het zicht en moest je bij manier van spreken in het peloton niet trappen. Ik denk dat het zaterdag een schoon toerke zal zijn, met wat smalle wegen. Waarop volle bak gekoerst kan worden.”

Zaterdag 27 augustus om 13.30 uur in Meulebeke: Omloop Mandel-Leie-Schelde.