Stijn Steels na debuut als co-commentator bij Eurosport: “Ik zal nog worden ingeschakeld”

Papa van twee kleine mannen, student sportmanagement, co-commentator bij Eurosport, gast in De Tribune, vriendin met een eigen fotozaak, enzovoort: de dagen van ex-renner Stijn Steels (33) zitten overvol. Zelfs een deel van de nachten, want dat is hét moment om te studeren.

Maandag 13 maart maakte Steels zijn debuut bij Eurosport. Hij mocht commentaar leveren bij de rechtstreekse uitzending van de Paraiso Interior, de Strade Bianche in de Spaanse gemeente Jaén, in Andalusië. Hij zag live de eerste seizoenszege van Tadej Pogacar. “Ik had zelf een e-mail naar Eurosport gestuurd”, aldus Steels. “Ze belden mij snel en vroegen om naar Hilversum te komen. Ik heb niet getwijfeld en gaf zo onverwacht commentaar bij die gravelkoers. Neen, op dat vlak staat de komende weken niets in mijn agenda. Bij Eurosport maken ze een kalender per drie of vier maanden. Alle plaatsen zijn ingevuld. Ik vermoed wel dat ik in de toekomst nog zal worden ingeschakeld.”

Intussen is Steels aan de Vrije Universiteit van Brussel sportmanagement beginnen studeren. Een bachelor revalidatiewetenschappen had hij al op zak. “Ik zat redelijk ver met mijn master kinesitherapie, maar de opleiding is helemaal veranderd zodat ik nog twee jaar zou moeten studeren. Sportmanagement kan ik in één jaar afwerken. Ik moet zeggen dat het interessant is. Boekhouden heb ik nooit gedaan, maar de cursussen die gaan over organisatie en communicatie heb ik de voorbije jaren als renner in de praktijk beleefd. Netwerken, dat probeer ik ook veel te doen. Met twee kleine mannen is het thuis hectisch. Gelukkig krijgen we hulp van de (schoon)ouders. Studeren doe ik als de klein mannen slapen.” (HF)