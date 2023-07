Stijgend vormpijl bij belofte Michiel Nuytten na hoogtestage: “Uitschieter nodig om me te tonen aan profploegen”

Met Jelle Harteel en Jelle Declerck werkte Michiel Nuytten (22) vorige maand een hoogtestage van bijna drie weken af. Het trio trok naar het Franse skidorp Belle Plagne. De laatstejaarsbelofte van EFC-L&R-Van Mossel heeft de indruk dat hij stilaan de vruchten plukt van die investering.

“Ik heb het gevoel dat de klik aan het komen is”, beweert Nuytten. “De GP Color Code in Bassenge was niet goed, daar haalde ik de finish niet. Ook de klimkoers in Herbeumont was niet top, maar zowel in de Omloop der Zevenheuvelen als in Kemmel Koerse ging het een stuk beter. Eigenlijk had ik die hoogtestage in juni niet gepland. Jelle Harteel en Jelle Declerck vroegen of ik mee wou en ik hapte toe. Ook omdat het programma van de ploeg vorige maand beperkt was. In Belle Plagne werkten we goed, maar de eerste wedstrijden voelde ik dat ik competitie had gemist.”

Uitschieter

Via twee kermiskoersen trekt Nuytten, die woensdag in Tubeke de SD Worx Classic reed, met z’n team naar de Ronde van Vlaams-Brabant. Deze vijfdaagse begint op woensdag 26 juli in Huldenberg, gaat de dagen nadien verder in Goetsenhoven en Hakendover en bestaat zaterdag 29 juli uit een halve etappe Tremelo-Bertem en een individuele tijdrit in Bertem. Bertem is op zondag 30 juli ook het decor van de finale.

“Na de Ronde van Vlaams-Brabant moeten de selecties voor de volgende koersen nog worden gemaakt”, gaat Nuytten verder. “Neen, contacten met profploegen heb ik niet. Daarvoor zal ik een echte uitschieter nodig hebben. En die is er tot nog toe niet. Ik geef het echter niet op. Met volle overtuiging pak ik de resterende wedstrijden aan. Tot het einde van het seizoen. Lukt het niet, ga ik op zoek naar een job. Liefst in de industriële elektriciteit, dat interesseerde me al altijd.”

Harde finale

Maar daar is de West-Vlaamse beloftenkampioen nog niet aan toe. De resterende maanden probeert hij z’n jongensdroom om prof te worden verder na te jagen. In Kemmel Koerse moest hij hard werken om de finale te kunnen rijden. Hij sloot deze profkermiskoers als twaalfde af, 40 seconden na winnaar Siebe Deweirdt, de Oost-Vlaamse belofte van het opleidingsteam van Soudal Quick-Step.

“In Kemmel Koerse werd een vroege vlucht van zeven gevormd, met circa 20 man probeerden we het gaatje te dichten, maar dat lukte niet”, blikt Nuytten terug. “Na 70 kilometer scheurde de achtervolgende groep. Met een tiental renners konden we in de voorlaatste ronde voorin aanpikken. De slotronde was bijzonder zwaar, maar het was wel leuk.” (Hans Fruyt)