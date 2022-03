Revalidatie Ramses Debruyne bijna voltooid: “Vier uur pijnvrij getraind”

Ramses Debruyne timmert aan de weg terug. Eind december werd hij aan de knie geopereerd. De tweedejaarsbelofte hoopt op 2 april in de kermiskoers in Wortegem wederop te treden.

De overstap van Debruyne van de junioren naar de beloften is tot nog toe met veel hindernissen bezaaid. Vorig jaar sukkelde hij met een overbelasting aan de knie. “In de zomer ging het enkele weken goed”, blikt de negentienjarige kerel even terug naar 2021. “In Tour Alsace kon ik mijn werk voor de ploeg doen (Arnaud De Lie won er twee ritten, red.) en in Tour de Savoie Mont Blanc was ik goed aan het rijden tot ik in een ravijn dook.”

Daar begon de miserie met zijn knie. De Rollegemnaar reed nadien nog een aantal wedstrijden, maar kende goede en minder goede dagen. De pijn bleef tijdens de duurtrainingen voor het huidige seizoen aanhouden. “Dus vatte ik de koe bij de horens en trok ik naar dokter Claes in Herentals”, gaat Debruyne verder.

“In vijftien minuten had hij een diagnose: het frictiesyndroom, een scheurtje in een pees opgelopen bij die val in de Savoie. Weg te werken via een operatie. Na twee weken rust mocht ik bij de kiné aan de revalidatie beginnen werken. Die is bijna afgelopen. Dinsdag heb ik 4,5 uur pijnvrij kunnen fietsen.”

Selecties half april

Dus begint de pion van het Lotto-Soudal Development Team stilaan te denken aan een comeback. “Ik schreef me in voor de kermiskoers van zaterdag 2 april in Wortegem”, verduidelijkt de student bio-industriële wetenschappen. “Maar daar sta ik 280ste op de wachtlijst. Afwachten of ik er zal kunnen rijden. In die periode staat ook de Tryptique des Monts et Châteaux op de kalender, maar zo’n internationale rittenkoers komt voor mij te vroeg. Ik hoop dat de ploeg mij vanaf half april in selecties begint op te nemen.”

Op 16 april staat Luik-Bastenaken-Luik voor beloften op de UCI-kalender. “Een wedstrijd die me ligt, maar die zal ik dit jaar niet kunnen rijden”, vreest de Rollegemnaar. “Dat is jammer. Ik hoop in de zomer iets te laten zien. Onder meer in de Savoie wil ik tonen wat ik waard ben. Vorig jaar kon ik er een eerste keer mee met de betere renners. Aan mij om dat dit jaar te bevestigen.”

Ploeg draait goed

Ook al is hij de voorbije maanden vooral met zichzelf bezig geweest, uiteraard weet Debruyne dat zijn team niet onaardig gestart is. “Echt van heel nabij heb ik het niet gevolgd, al weet ik dat Arnaud De Lie bij de profs fantastisch gestart is”, besluit Debruyne.

“Dat Alec Segaert bij de beloften prima debuteerde en dat Gianluca Pollefliet in Lillers tweede sprintte weet ik ook. De ploeg draait goed. Ik zal een beetje geduld moeten oefenen.”

(HF)