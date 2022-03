Preben Van Hecke is ploegleider bij Minerva Cycling Team: “Zelf fiets ik geen meter meer, ik zie te veel af”

Eind 2020 hing Preben Van Hecke (39) zijn fiets aan de haak, maar sinds dit jaar is hij opnieuw actief in het koerswereldje. De voormalige Belgische kampioen op de weg is ploegleider bij Minerva CT.

Minerva Cycling Team is nieuw in het peloton. De continentale wielerploeg zag door CEO Filip Carpentier het levenslicht. Ex-wereldkampioen Johan Museeuw is er adviseur, terwijl voormalig Belgisch kampioen Preben Van Hecke er de functie van ploegleider voor zijn rekening neemt. “Filip contacteerde me om ploegleider te worden en ik heb niet lang getwijfeld”, vertelt Van Hecke.

Snel rond

“De deal was redelijk snel rond. Het is een kans die ik niet kon laten liggen en het is perfect combineerbaar met mijn job als verkoper van fietsmateriaal. Ik ben lang genoeg beroepsrenner geweest om het reilen en zeilen van de koers te kennen. Ik zat 17 jaar lang bij een erg gestructureerde ploeg (Topsport Vlaanderen-Baloise, red.) en ik probeer hen niet na te apen, maar er zijn heel wat gelijkenissen. Wij werken eveneens met jonge Belgische renners en ook qua organisatie en structuur zijn er zaken die gelijklopen.”

De ploeg kwam uit het niets tot stand. Ook Van Hecke is daarvan onder de indruk. “We hebben hard gewerkt en zeker en vast niet stilgezeten. Het is leuk om nu de return te krijgen van al dat harde labeur. Zowel in de wedstrijden als in de pers komen we in beeld. De GP Samyn en Nokere Koerse zijn de grootste wedstrijden waaraan we deelnemen. We moeten daar met de juiste ambitie aan de start staan. We willen ons in de kijker rijden door mee te gaan met de vroege ontsnapping. Daarnaast willen we ook mooie resultaten behalen door een renner in stelling te brengen. Stefano Museeuw en Gilles Bora zijn twee overlevers die een dichte prijs kunnen rijden in dat soort koersen. Ook Thomas Joseph en Thimo Willems moeten zich kunnen tonen.”

Luisteren goed

Het is zijn eerste jaar als ploegleider, maar Van Hecke voelt zich goed in zijn rol. “Het is leuk om die mannen beter te zien worden. Ze luisteren allemaal goed naar de tips die ik geef. Het zijn ‘fraaie’ gasten.” Kasper Saver maakte in de GP Samyn deel uit van de kopgroep en gooide hoge ogen. “Kasper kan heel snel met de fiets rijden en weet van geen ophouden. Hij schuwt het kopwerk niet. Ik vergelijk hem soms een beetje met Tim Declercq. Het is volgens mij geen veelwinnaar, al hoop ik natuurlijk voor hem van wel.”

Van Hecke rijdt zelf niet meer met zijn stalen ros. “Ik fiets geen meter meer”, gaat Van Hecke verder. “Ik zie te veel af en met mijn werk is het moeilijk om nog tijd te vinden. Ik haal veel plezier uit mijn nieuwe functie en mijn ervaring kunnen doorgeven, is het mooiste dat er is.”

(IV)