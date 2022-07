Pieter Develtere is West-Vlaams pistecoach: “We willen ook onze jeugd op de piste krijgen”

Pistewerking in West-Vlaanderen: het blijft een moeilijk verhaal. Toch zijn deze week drie meisjes uit onze provincie in het Portugese Anadia aan de slag op de Europese pistekampioenschappen voor junioren en beloften.

Op de open wielerbaan Defraeye-Sercu in Rumbeke staan deze zomer drie meetings voor aspiranten, nieuwelingen, junioren en meisjes jeugd gepland. Of beter gezegd stonden gepland. De meeting van donderdag 14 juli werd geschrapt.

“Te weinig belangstelling, en daar kwam de hitte nog eens bovenop”, verduidelijkt provinciaal coach Pieter Develtere. “Ik geloof dat er slechts een vijftiental inschrijvingen waren, hooguit drie tot vier per categorie. Te weinig om een echte wedstrijd op te zetten. Bij de hitte van deze week is het middenplein van de wielerbaan in Rumbeke trouwens een bakoven.”

Op dat middenplein is er namelijk helemaal geen beschutting. Niet tegen de regen, niet tegen de zon. Sinds de open wielerbaan in gebruik werd genomen, moesten heel wat meetings worden geschrapt door slecht weer. Nu gebeurt dus het omgekeerde.

De meetings van donderdag 4 en dinsdag 9 augustus blijven wel op de kalender. Bij de inplanting van deze meetings werd gezocht naar gaatjes op de wegkalender.

Trainingen in Brugge

“We hebben in Rumbeke in mei al enkele trainingen afgewerkt”, gaat Develtere verder. “Nochtans was de opkomst toen wel redelijk goed. Ik denk dat we een veertigtal rennertjes mochten verwelkomen. In april boden we op de openluchtpiste in Brugge trainingen aan. Daar kregen we telkens circa 35 miniemen en aspiranten over de vloer. “

“Inderdaad, de trainingen waren ook gericht op acht- tot twaalfjarigen. Het was voor het eerst dat we dat deden in Brugge en dat willen we volgend jaar ook herhalen. Het was niet altijd eenvoudig om training te geven aan een groep met een paar achtjarigen en enkele veertienjarigen. Dat was een hele uitdaging maar al doende leer je.”

Ook al is het in West-Vlaanderen lastig om jonge renners naar het ovaal te lokken, toch zijn deze week drie jonge meiden uit onze provincie aan de slag op de Europese pistekampioenschappen voor beloften en junioren. Shari Bossuyt en Marith Vanhove werden door bondscoach Kenny De Ketele geselecteerd, Lani Wittevrongel door Nicky Cocquyt, pistecoach voor de junioren.

“Dat drie West-Vlaamse meisjes het EK-piste mogen betwisten, is voor een stuk toeval”, weet Develtere. “Het begon met Shari. Marith kent Shari en drukte haar voetsporen. En Lani kent Marith. Hetzelfde verhaal. En met Luca Vierstraete is er nog een West-Vlaamse op komst.”

“Afgelopen winter was ik onder de indruk van de individuele achtervolging die ze in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx reed. Luca is een bijterke, ze kan over haar limieten gaan. En het is opnieuw een meisje, maar dat zal eerder toeval zijn.”

Naar Gent

Net als Vanhove (tot vorig jaar) en Wittevrongel zit Vierstraete in Gent aan de Topsportschool. “Je ziet vaak dat de meeste jonge pistiers uit de buurt van Gent komen”, gaat de provinciale pistecoach verder. “In de zomer bieden we in eigen provincie trainingen en meetings aan, maar in de winter moeten de jongeren naar de indoorpiste in Gent. Daar stelt het probleem van vervoer zich. Je kan niet iedereen motiveren om telkens naar Gent te rijden. We proberen meisjes en jongens enthousiast te maken en vooral te houden voor de piste.”