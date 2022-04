Nieuweling Jenthe Verstraete bereidt zich op stage voor op de komende weken: “Podium op PK tijdrijden realistisch”

Met Isorex is Jenthe Verstraete (16) in Sankt-Vith bezig aan een stage. De nieuweling uit Ingelmunster wil presteren op het PK tijdrijden in Ruddervoorde (13/4) en tijdens de Topcompetitiemanche in Vezin (17/4).

Na het pisteseizoen bouwde Verstraete een pauze in. In Damme (19/3) hervatte hij. Daarna reed hij twee keer in Noord-Frankrijk. Eerst in Halluin, vorige zondag in Mons-en-Pévèle. “Pechdagje”, zucht de Topsportschoolstudent.

“Na twintig kilometer reed een renner drie spaken uit mijn voorwiel. Ik heb lang moeten wachten op een andere fiets. Ik denk dat ik 2’30 verloor. Eerst kon ik tussen de wagens achtervolgen, maar daarna kwam ik bij groepjes gelosten. De kop van de koers zag ik nooit meer. Ik ben wel blijven rijden. Opgeven staat niet in mijn woordenboek.”

Ingesteldheid

De juiste mentaliteit! Met die ingesteldheid trekt hij naar het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden. Vorig jaar sloot hij dat PK als derde af. Op Matthé De Leyn gaf hij negen seconden toe, op Lomme Van den Meerssche vier. “Ik denk dat ik er veel beter voor sta dan in juli vorig jaar”, benadrukt Verstraete. “Ik won vijf kilo en duw hogere wattages. Op de rechte stukken scheelt dat veel.”

“Ik ben het aangepaste parcours in Ruddervoorde ook al gaan verkennen. Er steken wat meer bochten in. De meeste kan je wel goed nemen. Matthé De Leyn, Xander Scheldeman en Lomme Van den Meerssche worden de voornaamste concurrenten, maar het podium lijkt me een realistische ambitie.”

(HF)