Nicky Degrendele komt in competitie: “Gent is de generale repetitie”

Eindelijk kan Nicky Degrendele (25) in competitie komen. Vrijdag en zaterdag neemt ze in Gent deel aan een internationale meeting. Maandag reist ze naar Glasgow waar eind volgende week de eerste Nations Cup wordt gereden.

Begin februari kroonde Degrendele zich in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent tot Belgisch keirinkampioene. “Daarna trok ik twee weken op stage naar Frankrijk en toen ik terugkeerde waren onze nieuwe coachen Tim Carswell en Kenny De Ketele in Gent beschikbaar”, vertelt Degrendele.

Betere werking

Als we de keirinwereldkampioene 2018 mogen geloven, waait er een nieuwe wind door de nationale pistewerking. “Niet te vergelijken met vroeger”, glundert Degrendele. “De sfeer is goed, gezond om te werken, veel luchtiger. Er steekt veel variatie in de trainingen. Je merkt aan alles dat Tim Carswell veel over snelheid weet.” De Nieuw-Zeelander was in eigen land actief als baancoach en werkte ook in het Zwitserse Aigle bij het UCI-World Cycling Centre. Begin dit jaar volgde hij de Nederlander Peter Pieters op en werkt hij samen met Kenny De Ketele en jeugdcoach Nicky Cocquyt met de Belgische pistiers.

“De meeting in Gent is een generale repetitie”, benadrukt Degrendele die vrijdag het sprinttoernooi afwerkt, zaterdag keirin. “Interessant om zaken uit te testen. In Gent vormen we nu een klein sprintersgroepje. Met Julie Nicolaes en Valerie Renaer. Laat ons hopen dat nog een paar meisjes die stap zetten. Steun van Sport Vlaanderen krijg ik niet meer. Die kan ik terugkrijgen met een top drie op een EK of top acht op een WK. Gelukkig kan ik terugvallen op mijn ouders en op de steun van Shifting Gears-Black Sheep, mijn team. Zonder dat was het over en uit.”