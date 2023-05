Michiel Nuytten is WestSprinter van de week: “Overal meedoen voor de prijzen”

Provinciaal beloftenkampioen Michiel Nuytten (21) reed zich vorige week in de kijker tussen de profs. De pion van EFC-L&R-Van Mossel kwam als twaalfde over de streep in de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. In Ruddervoorde Koerse sleepte hij dan weer een zestiende plaats uit de wacht.

1. Ben jij de verdiende WestSprinter van de week?

“Ik had het alleszins niet verwacht. Ik heb twee mooie ereplaatsen bij elkaar gereden, maar ik vind dat andere renners het misschien wel meer hadden verdiend. Met de ploeg rijden we weinig profkoersen en dus is het belangrijk dat ik mij in elke wedstrijd probeer te tonen.”

2. Wie zal volgens jou dit seizoen WestSprint winnen?

“Jelle Vermoote en Jelle Harteel hebben dit seizoen al indruk gemaakt. Daarnaast schuif ik ook Victor Vercouillie naar voren. Hij is uitstekend in vorm en sprokkelt zo goed als iedere week punten.”

3. Wat zijn jouw ambities dit seizoen?

“Ik heb geen specifieke wedstrijden aangestipt. Ik leef van koers tot koers en wil altijd en overal meedoen voor de prijzen. Ik hoop op dit elan verder te gaan.” (IVDA)