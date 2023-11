Louic Boussemaere ambitieus bij comeback in het veld: “Misschien haal ik de WK-selectie”

Louic Boussemaere (17) heeft al een podiumplaats in een internationale veldrit beet. In Dendermonde, een afwachtingscross van de Wereldbeker, mocht hij op de onderste trede van het podium plaatsnemen. Hij hoopt op een selectie voor de Wereldbeker in Namen van zondag 17 december.

Ietwat vreemd beeld op het podium van die juniorenveldrit in Dendermonde. Naast winnaar Lars Daelmans en nummer twee Yorben Vanhoudt stond Louic Boussemaere. Met een openhangend trainingsvest van AG2R Citroën over z’n trui van Houtland-Westkust. “Voor de start had ik nooit verwacht dat ik het podium zou halen”, verklaart de jonge kerel. “Ik had me daar niet op voorbereid.”

Om niet al te veel kou te lijden, trok hij een vestje van z’n Franse ploeg over het shirt van Houtland-Westkust. Op de weg werkt de Diksmuideling de betere koersen af bij de juniorenploeg van het WorldTour-team. Alle andere wedstrijden rijdt hij voor z’n West-Vlaams team. Dus ook alle veldritten. “Die derde plek in Dendermonde was een aangename verrassing”, gaat Louic verder. “Misschien zat er meer in. Een groot deel van de cross moest ik op mijn reservefiets afwerken door een mechanisch probleem met mijn eerste crossfiets. Na drie ronden had ik op die tweede fiets geen remmen meer. Nochtans waren er nieuwe remblokjes gemonteerd. Ik moest heel voorzichtig zijn. In de laatste ronde, toen ik met Lars Daelmans op kop reed, nam ik wellicht iets te veel risico’s en kwam ik ten val.”

Techniek verbeteren

Daardoor reed hij als derde over de finish. In Merksplas werd hij veertiende, daags nadien eindigde de renner tweede in een regionale veldrit in Soumagne, na Ryan Laenen. “In Merksplas had ik geen supergevoel”, blikt Louic terug. “Even reed ik tiende, maar door een fout verloor ik nog een aantal plaatsen. Op technisch vlak moet ik veel beter kunnen. De voorbije vijf jaar reed ik geen enkele cross. Mijn techniek is nog niet wat hij moet zijn.”

Eigenlijk zetten enkele Franse ploegmaats hem aan om tijdens de winter te crossen. Vorig jaar deed hij enkel een paar strandraces en werd hij derde op het Belgisch kampioenschap in Bredene. “In februari van vorig jaar mocht ik een paar toertjes rijden op de fiets waarmee Léo Bisiaux in Hoogerheide bij de junioren wereldkampioen werd”, vertelt Louic. “Léo, Paul Seixas en Aubin Sparfel konden me overtuigen om in de winter te crossen. Jawel, mijn ploegmaats van AG2R Citroën zijn goeie vrienden geworden. Léo Bisiaux stuurde me deze week een berichtje of ik de Wereldbeker in Dublin rijd.”

Oververmoeid

Die aanduiding haalde de tweedejaarsjunior niet. Hij zal zaterdag in Kortrijk aan de start komen. “Dat ik de nationale selectie voor Dublin niet haalde, vind ik niet erg”, gaat de jonge renner verder. “Na een lange reis presteer ik meestal niet zo goed. Ik moet een beetje opletten. Van de trainer van AG2R Citroën kreeg ik te horen dat ik wat oververmoeid ben. Deze week ga ik proberen om iedere avond wat vroeger te gaan slapen.”

Die trainer volgt vanuit Aix-les-Bains Louic Boussemaere op de voet. “Dat doet hij via een Whoop-armbandje”, verduidelijkt de jonge renner. “Het ziet eruit als een horloge, maar geeft geen tijd aan. Dat armbandje gaat nooit van mijn pols. Ook niet om op te laden. Dat gebeurt door er een magneetje op te leggen. Whoop registreert alles over mijn lichaam. Ik raakte wat moeilijker in slaap. Zoiets wordt door mijn trainer, een student, snel opgemerkt.”

Aanvankelijk was Louic van plan in het veld door te gaan tot en met het BK van zaterdag 13 januari in Meulebeke. Ook hij zag de voorbije weken de resultaten van de Belgische junioren in de topcrossen. Arthur Van den Boer, een eerstejaars, was in Troyes op de zesde plaats de beste Belg. Hij was de enige landgenoot in de top vijftien. Op het EK in Pontchâteau haalde geen enkele Belgische junior de top tien. “Misschien kan ik de selectie voor het WK in Tabor halen”, beseft Louic Boussemaere. “Eerst hoop ik op een selectie voor de Wereldbeker in Namen. Dat parcours past bij mijn profiel.” (HF)