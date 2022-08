Laurens Plancke won al twee keer: “Beter dan verwacht”

Eerstejaarsjunior Laurens Plancke rijgt al een heel seizoen de sterke prestaties aan elkaar. De 17-jarige Moorsledenaar pakte tal van mooie ereplaatsen, maar mocht vooral ook twee keer het zegegebaar maken.

“Vooraf had ik een paar keer top tien verwacht. Het doel was meekunnen, maar het gaat dus beter dan verwacht.” In Sinaai geraakte de renner van CT Luc Wallays – Jonge Renners Roeselare rond half koers voorop met een groepje van acht. “De samenwerking was niet goed, dus heb ik zelf aangevallen. Ik had al snel een halve minuut voorsprong.” Een dikke week later pakte Plancke al opnieuw de bloemen, deze keer in Moorsele.

BK

Het is niet toevallig dat de Moorsledenaar net in die periode in topvorm was. “Het BK was mijn grote doel de week ervoor. Ik zat de hele koers in de kopgroep, maar was misschien een beetje te euforisch voor eigen volk. Ik deed daardoor te veel werk, maar het blijft wel een speciale belevenis.” Ondertussen houdt Laurens Plancke zijn goede conditie van die piek nog steeds vast. “Ook in Reningelst waren de benen goed vorige week. Op drie kilometer van de meet heb ik nog aangevallen, maar we zijn niet ver geraakt. Het peloton reed gewoon veel te snel. Het is daardoor de eerste keer dat die koers in een pelotonsprint eindigde.”

Keizer der Juniores

De rest van het seizoen richt de talentvolle eerstejaarsjunior zich nog op de manches voor de Beker van België. “Ik sta daar tiende in het individueel klassement. Voor de interclubs moet de ploeg de selecties nog bekendmaken.” De Keizer der Juniores staat op dat vlak hoog op het verlanglijstje bij Laurens. “Ik zou daar willen proberen om de trui van beste jongere te pakken en misschien eens een top tien in een rit.” (ACK)